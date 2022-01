Christbaum in Übergröße ist Tradition seit 13 Jahren

Zum Weihnachtsfest gehört ein gebührender Christbaum einfach dazu. Während sich die meisten mit der Standardgröße zufrieden geben, gehen manche aber noch einen Schritt weiter und holen sich ein wahres Ungetüm ins Wohnzimmer. Johann „Blacky“ Schwarzinger ist so jemand. Er stellt zu Hause jährlich einen fünf Meter hohen Christbaum auf.

„Die Raumhöhe passt dafür gut. Die Möglichkeit, überhaupt an so einen großen Baum zu kommen, habe ich durch einen ehemaligen Arbeitskollegen“, erzählt er. Der Baum wird mit einem großen Anhänger angekarrt und in ein spezielles Kreuz eingepasst. Bei der Größe kommt schließlich einiges an Gewicht zusammen. Das heißt auch, dass die ganze Familie mithelfen muss. Den Baum überhaupt durch die Tür zu bekommen ist eine Aufgabe für sich. „Vier Leute werden dafür benötigt“, erzählt „Blacky“.

Viel Zeit wird anschließend auch fürs Schmücken aufgewendet. „Zu dritt brauchen wir normalerweise zwischen sechs und acht Stunden.“ Die Dekoration ist dabei meist zweifärbig, aber jedes Jahr etwas anders. Dieses Mal erstrahlt der Baum in Silber und Grün.

Die Tradition des übergroßen Christbaums lebt nun seit mittlerweile 13 Jahren im Hause Schwarzinger. Damit sich die Mühe auch auszahlt, bleibt der Baum meist etwas länger stehen, „sicher bis zur Lichtmess im Februar. Ein Mal hat er es auch schon bis zum Aschermittwoch geschafft.“