Christian Pehofer zu Wechsel ab März: „Es ist mein Wunschbezirk“

Gerade erst kam mit Christoph Prinz ein neuer Bezirkshauptmann-Stellvertreter nach Gmünd, nun ist auch die Frage der Nachfolge von Bezirkshauptmann Stefan Grusch ab dem kommenden März beantwortet. Christian Pehofer, bisher Stellvertreter des Bezirkshauptmannes in St. Pölten, wechselt ins Waldviertel.

Er freue sich schon jetzt auf die neue Aufgabe, sagt Christian Pehofer im NÖN-Gespräch. Die Übergabe werde in enger Abstimmung mit Stefan Grusch erfolgen: „Ich habe mich schon immer für das Waldviertel interessiert. Meine Frau kommt außerdem aus dem Bezirk Waidhofen. Es ist meine Wunschregion und mein Wunschbezirk.“

Christian Pehofer wurde 1980 geboren, wuchs im Bezirk St. Pölten-Land auf und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. Zuvor half er in Jugendjahren in der Schlosserei der Eltern mit und war nach dem Abschluss der HTL Krems bei Porr beschäftigt. 2004 wechselte er in den Landesdienst und absolvierte berufsbegleitend zur Tätigkeit in der Abteilung Landesstraßenbau sein Studium. Mit seiner Gattin und den beiden Kindern lebt er seit einiger Zeit im Bezirk Krems-Land. Als Jurist hatte er berufliche Stationen als Fachgebietsleiter für Anlagenrecht an der BH Waidhofen oder auch als Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung in Krems. Nach Tätigkeiten als Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Scheibbs und in St. Pölten tritt er ab 1. März die Nachfolge von Stefan Grusch an, der wie berichtet auf eigenen Wunsch nach Horn wechselt.

Der Nachbarbezirk Waidhofen hat unterdessen schon jetzt eine neue Bezirkshauptfrau: Manuela Herzog folgte Daniela Obleser nach.

