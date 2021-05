Das Impfzentrum im Gmünder Accesspark hat bereits seine Arbeit aufgenommen (die NÖN berichtete). Bis Pfingsten läuft noch die Übergangsphase mit den Mitarbeitern des Roten Kreuzes.

„Ab dann sind nur mehr Mitarbeiter und Ärzte für die Impfungen zuständig, die über einen Dienstvertrag beim Land Niederösterreich verfügen“, erklärt Bezirkshauptmannschaft Stefan Grusch, der für das Personal und die Diensteinteilung für das Impfzentrum in Gmünd verantwortlich ist.

„Geimpft wird im Impfzentrum an vier Werktagen, jeweils von 14 bis 20 Uhr, und zusätzlich entweder an Samstagen oder Sonntagen. Wann genau, wird noch entschieden“, erklärt Grusch.

60 Impfungen pro Stunde

Im Impfzentrum stehen an den Impftagen immer zwei Impflinien zur Verfügung – somit seien 60 Impfungen pro Stunde möglich. „Impfen werden vorwiegend Ärzte aus dem Landesklinikum Gmünd, das erforderliche Sanitätspersonal und das Personal für die Administration kommen ebenfalls aus der Region“, weiß der Bezirkshauptmann, der sich besonders darüber freut, dass der Bezirksärztesprecher Christoph Preißl mit ins Boot geholt werden konnte.

„Er kann hier seine enorme Erfahrung einbringen.“ Aber auch viele der neuen Mitarbeiter im Impfzentrum waren schon in der vorangegangenen Impfstraße tätig. „Diese haben wir bewusst eingebunden. Sie können ihre gesammelten positiven Erfahrungen auch im Impfzentrum umsetzen“, meint Grusch.

Impfungen für bettlägrige Patienten möglich

Die für die niedergelassenen Ärzte geschaffene Möglichkeit, selber Johnson & Johnson-Impfstoff bei der Bundesbeschaffungsbehörde bestellen zu können, werde sehr gut angenommen. Damit können die Ärzte ihre Patienten, die sich einfach in den Ordinationen anmelden können, geimpft. „Bei mir gibt es bereits eine lange Liste an Voranmeldungen. Den ersten Impfstoff dafür habe ich am vergangenen Freitag erhalten“, betont der Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Welche seiner Kollegen dieses besondere Service auch anbieten, könne er nicht sagen: „Am einfachsten ist, den Hausarzt zu fragen.“ Mit diesem neuen Zusatzangebot seien die Ärzte auch gerüstet, um bettlägrige Patienten, die daheim gepflegt werden, gegen Corona impfen zu können.