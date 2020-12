Für sieben Personen ging es wegen ihres positiven Ergebnisses zu weitführenden Tests und nicht zu den geplanten Weihnachtsfeiern.

Alle eingesetzten Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie der Feuerwehr Gmünd, die den Ordnerdienst übernommen haben, waren zwischen 8 und 11 Uhr freiwillig im Einsatz. Die Testung war ein besonderes Weihnachtsgeschenk des Roten Kreuzes. In allen niederösterreichischen Bezirkshauptstädten wurden diese "Sondertestungen" angeboten, um jenen ein "sicheres Weihnachtsfest" zu ermöglichen. Und davon gab es viele: In ganz Niederösterreich wurden am 24. Dezember 8.459 Tests durchgeführt.

"Ein großes Danke gilt all jenen, die diese Aktion ermöglicht haben, dazu zählt auch die Stadtgemeinde Gmünd, die das Palmenhaus und die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat", betont Klaus Rosenmayer vom Roten Kreuz Gmünd.