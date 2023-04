Damals bei uns: So sah die Emerich-Berger-Straße einst aus

So zeigt dieses Foto des ehemaligen Gmünder Stadtpolizisten Franz Hainzl die Gegend der Siedlung „Mexiko“ und der heutigen Emerich-Berger-Straße, Otto-Glöckel-Straße und Hamerlinggasse. Ende der 1970er Jahre wurde hier das Schulzentrum errichtet, später Wohnhausanlagen in der Hamerlinggasse und Mitte der 1990er das Fachmarktzentrum. Im Vordergrund ist der Bereich des heutigen Waldviertelbahn-Areals zu sehen.

Vor allem durch das Schulzentrum und die Einkaufsmöglichkeiten hat der Straßenzug an Bedeutung gewonnen. In der Schulzeit verkehren hier mehr als hundert Schulbusse täglich. Die Emerich-Berger-Straße ist heute aber auch für den maroden Zustand der Fahrbahn bekannt: Der obere Abschnitt wurde bereits saniert, heuer soll der mittlere Teil drankommen. Wie berichtet, werden auch Geh- und Radwege in die Planung miteinbezogen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.