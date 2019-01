Bei Übersiedlungen tauchen oft Schätze auf, die man schon längst vergessen hat. Auch in der NÖN-Redaktion Gmünd war das so.

Spenden für Benefiz waren gesammelt worden

Am fast 30 Jahre lang geführten Standort der Gmünder NÖN in der Weitraer Straße wurde im Dezember wie berichtet fleißig die Übersiedelung in den Waldviertel-Newsroom nach Vitis vorbereitet. Alle Schränke und Schreibtische wurden akribisch durchforstet, vieles entsorgt und einiges mit nach Vitis genommen. Und siehe da: In einer Lade mit bereits ziemlich betagten Unterlagen kam ein Sparbuch von der Raiffeisenbank Gmünd zutage, das im März 1995 zugunsten des Förderzentrums und Ambulatoriums Gmünd ausgestellt worden war.

Die NÖN Gmünd hatte damals eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Förderzentrums organisiert, der Erlös war auch übergeben worden. Später eingegangene Spenden wurden jedoch auf dem Sparbuch gesammelt, das allmählich in Vergessenheit geraten war – obwohl sich darauf immerhin 1.712,33 Schilling angesammelt hatten.

In der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, Filiale Gmünd-Schubertplatz, konnten die hilfsbereiten Mitarbeiter die Unterlagen zu diesem 23 Jahre alten Sparbuch ausfindig machen. Aus dem Schillingbetrag wurden schließlich 128,59 Euro.

Mittlerweile kam das „vergessene Geld“ noch an die richtige Adresse. Bei der Übergabe im Förderzentrum Gmünd zeigten sich Martina Mitmannsgruber, die Leiterin des Ambulatoriums, sowie Helga Altrichter, Leiterin des Förderzentrums, erfreut über den Fund – Spenden werden nämlich immer benötigt.

Geld wird für dringende Reparaturen benötigt

Das Haus ist bereits 20 Jahre alt und bedarf einiger Reparaturen am Dach und der Spielgeräte am Spielplatz. Außerdem müssen der Garten erneuert und der Eingangsbereich umgestaltet werden. Das gilt natürlich auch laufend für die Therapiegeräte. Derzeit wird auch ein Therapieraum umgebaut und abgetrennt, um mehr Platz zu schaffen.

Derzeit werden nämlich 15 Kinder im Förderzentrum sowie rund 200 Kinder pro Quartal im Ambulatorium betreut. Ins Ambulatorium kommen die Kinder aus den Bezirken Gmünd und Waidhofen.

„Es besteht auch eine Kooperation mit dem Haus der Zuversicht. Jene Kinder, die intensivere Betreuung brauchen, erhalten diese bei uns im Förderzentrum“, erklärt Altrichter. „Die laufenden Kosten für die 33 Mitarbeiter sind gedeckt, aber alles Andere müssen wir aus Spenden finanzieren. Es gibt dankenswerterweise viele Unterstützer wie Firmen, Vereine, Institutionen oder Einzelpersonen. Dieses Geld kommt ausschließlich den Kindern zugute“, so Mitmannsgruber.