Acht Wochen ist es her, seit die Sole-Felsen-Welt in Gmünd wegen der Corona-Pandemie zunächst den Zulauf zu Bad und Sauna begrenzen musste, dann für externe Gäste schließen und am 16. März erstmals der mehr als 13-jährigen Geschichte den ganzen Betrieb auf Eis legen musste. Nun stehen jene Tage fest, an denen in einer Waldviertler Top-Destination wieder Geschichte geschrieben wird: Mit 15. Mai soll das Restaurant seine zweite Eröffnung feiern, mit 29. Mai sollen Bad, Sauna und Hotel folgen.

Gute Aussichten fürs Frühstück

Die Freude in der 185-köpfigen, seit Tagen auf Nadeln sitzenden Belegschaft ist riesengroß, sagt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier. Während hinterm Neustart in Bad, Sauna & Hotel viele Fragezeichen stehen, sind die Eckpunkte für den Restaurant-Betrieb bereits bekannt. Die Richtlinien sollten dank großzügiger Flächen im Wintergarten – mit weiten Abständen zwischen den Tischen – gut umsetzbar sein. Corona eröffnet Nicht-Hotelgästen sogar einmalige Gelegenheiten: Das auch für Externe buchbare Frühstück, das oft monatelang im Voraus ausgebucht ist, sollte ab 15. Mai wieder möglich sein – eventuell auch in Buffetform. Die Chancen auf einen Platz sind zum Start wegen des noch ruhenden Hotelbetriebes so gut wie noch nie.

„Sicherheit hat oberste Priorität!“

In Hotel, Bad und Sauna wird die Anfangsphase von entscheidender Bedeutung sein, um Vertrauen zu bilden und Sicherheit zu vermitteln. Der Sicherheit komme höchste Priorität zu, betont Strohmeier: „Wir werden alles tun, um unseren Besuchern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und diese Sicherheit zu gewährleisten!“ Desinfektion hat bereits vor Corona eine große Rolle gespielt und soll, trotz Lieferengpässen etwa für die gewünschten Desinfektionsmittel-Spender, für alle Bereiche massiv aufgewertet werden. Hinsichtlich der konkreten Vorgaben der Regierung ist derzeit allerdings noch vieles in Schwebe, zumal diese stark von der Entwicklung der Infektionszahlen in den nächsten Tagen und Wochen abhängen werden.

Zwei Wochen Vorlaufzeit für Neustart im Solebad

„Ohne offizielle Richtlinien mit ganz konkreten Details für den Betrieb in Hotel, Bad und Sauna ist es natürlich derzeit schwer, bereits Maßnahmen zu treffen“, sagt Geschäftsführer Strohmeier. Um den Betrieb wieder hochzufahren, brauche es etwa zwei Wochen Vorlaufzeit – unter anderem, weil die Becken befüllt und auf die richtigen Temperaturen gebracht, Markierungen und Hinweise bezüglich der Covid-19-Maßnahmen erarbeitet und angebracht werden müssen.

www.solefelsenwelt.at Der Sicherheit der Gäste kommt höchste Priorität im Sole-Felsen-Bad zu: Die weitläufige Anlage bietet dafür eine gute Basis.

Weitläufigkeit als großes Plus

In der Sauna-Welt muss etwa geklärt werden, ob bzw. wie nach Corona Aufgüsse gemacht werden sollen – mit Maske? oder wie sonst? – und welche Abstandsregeln zu beachten sind. Vermutlich wird auch der Aufgussplan adaptiert werden müssen.

Das Plus der Sole-Felsen-Welt ist jedenfalls die große Fläche, die mit Abstandsregeln gut kompatibel sein müsste. In der Sauna-Welt bieten etwa mit Panorama-, Wald- und Salzsauna drei sehr große Schwitzkammern auch in Zeiten des Abstandhaltens viele Möglichkeiten.

Festhalten an der Belegschaft

Der Zulauf an den ersten Tagen – und damit der konkrete Personal-Bedarf – kann kaum prognostiziert werden. Flexibilität ist gefordert, und wenn irgendwie möglich soll auch nach Auslaufen der Kurzarbeit-Maßnahmen an der kompletten Mannschaft festgehalten werden. „Irgendwann kommt die Zeit nach Corona, und dann brauchen wir alle unsere Mitarbeiter“, streicht Strohmeier hervor. Ihm schwebt vorläufig die Bildung kleinerer Teams mit jeweils etwas reduzierten Arbeitszeiten vor. Beschäftigte sollen Gesichts-Visiere und MNS-Masken erhalten.

Hotel: Viele Fragen und erste Buchungen

Die Freude aufs Comeback betrifft nicht nur die Belegschaft: Geschäftsführer Strohmeier berichtet unter anderem von zunehmenden Buchungs-Anfragen für das Hotel. „Es kommen laufend Anfragen für die Monate Juni bis August. Einige buchen, obwohl wir Fragen über Details des künftigen Betriebes mangels klarer Richtlinien noch nicht beantworten können. Andere informieren sich einmal, warten die nächsten Entwicklungen ab“, sagt er.

Stabilität dank einem Jahr der Rekorde

Wie lange es bis zur vollen Rückkehr zum Status Quo aus der Zeit vor der Betriebspause dauern wird, das ist nicht abschätzbar. 2019 war wie berichtet mit 381.000 Thermengästen und 49.000 Hotel-Übernachtungen ein absolutes Rekordjahr für das Haus – und damit auch in der Tourismusbilanz der Stadt Gmünd. Aber, so Strohmeier: Dank des Erfolges in der Vergangenheit habe man die kritischen acht Wochen, in denen Löhne und Gehälter bei geschlossenen Häusern trotz Kurzarbeit zur Gänze vorfinanziert werden mussten und verderbliche Ware aus dem Restaurant nur dem sozialen Zweck zugeführt werden konnte, „finanziell relativ gut rübergebracht“. Zur Verbesserung der Liquidität habe auch eine sehr erfolgreiche 20-Prozent-Aktion auf Gutscheine über den neuen Webshop beigetragen.

Wegen Lieferproblemen: Neuaufbau der Duschen noch nicht möglich

Die Pause in der Badewelt wurde unter anderem für eine Revitalisierung der markanten Holzsäulen im Sole-Felsen-Bad, für die notwendige Erneuerung der Silikonfugen im Sportbecken und Fliesenausbesserungen in den anderen Becken mit Material aus dem Lager genutzt.

Zwei weitere Maßnahmen, die während der Pause vorgezogen werden hätten sollen, befinden sich noch in der Warteschleife. Die Sanierung der Zirbensauna hängt von der Nachlieferung des benötigten Holzes ab. Schon eng wird es aus gleichem Grund für ein wichtiges Projekt, für das die Pause sogar der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre – der komplette Neuaufbau der Duschen im Bad würde zu Normalzeiten stark in den Betrieb eingreifen und wegen eigener Duschen zur Überbrückung auch zusätzliche Kosten aufwerfen. Das Problem sind laut Geschäftsführer Strohmeier massive Liefer-Schwierigkeiten für die benötigten Fliesen – verschärft dadurch, dass es keine Alternativen dazu gibt.