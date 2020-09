Die Stadt Gmünd hat eines der größten und hochwertigsten Trinkwasser-Vorkommen im Waldviertel, nimmt dafür in den nächsten Jahren auch gut 4,6 Millionen Euro in die Hand. Gmünder Trinkwasser, das an zwei Radtouristen ausgegeben wurde, schaukelt derzeit auch die Wogen in einer regelmäßig neu auftauchenden Debatte auf.

„Köstliche selbstgemachte Mohnzelten“ – und eine Überraschung

Er komme als Radfahrer weit herum, habe vieles erlebt, für eine Wasserkaraffe zur Mahlzeit auch schon mal 50 Cent gezahlt, sagt Adi Grünwald aus Ober-Grafendorf: „Dass ich aber für zwei gar nicht bestellte Halblitergläser Leitungswasser zu Kaffee & Kuchen zusammen zwei Euro zahlen muss, ist mir noch nirgends untergekommen.“ Erstmals geschehen sei das in einem Lokal am Gmünder Stadtplatz.

NOEN Adi Grünwald zahlte zwei Euro für zwei Mal Wasser zu Kaffee & Kuchen – das er nicht bestellt haben will.

Dort habe er für sich und seine Partnerin zwei Cappucinos, einen Mohnzelten und eine Torte für zusammen 12,80 Euro bestellt – und gebeten, zum Kaffee kein Mineral oder Soda, sondern Leitungswasser zu servieren. Das kam in Form zweier voller Halbliter-Gläser, über die sich das Radler-Paar noch gewundert habe. Wegen der „einfach köstlichen selbstgemachten Mohnzelten“ habe er die Rechnung mitgenommen, um sich eines Tages an ein Wiederkommen zu erinnern. Als er diese später genauer betrachtete, habe er bemerkt, dass aus 12,80 Euro wegen der zweier Gläser Leitungswasser 14,80 geworden waren.

Am Telefon habe ihm dieser Aufpreis dann nicht schlüssig erklärt werden können, erzählt Grünwald, warum er sich an die NÖN wendet: Um andere Gäste zu Vorsicht zu mahnen.

Wirt will sich an Bestellung erinnern, weist auf Servicekosten hin

Ob es ein Missverständnis bei der Bestellung gab, das wird nicht mehr zu klären sein.

Der betroffene Wirt behauptet jedenfalls, sich an das Paar erinnern zu können: „Es wurden ausdrücklich zwei große Gläser Leitungswasser bestellt, und die sind mit jeweils einem Euro in der Karte ausgepriesen.“

Unabhängig davon beklagt der City-Gastronom zunehmendes „Schnorrertum“ als echtes Problem für die Gastronomie: Der Bestell-Trend gehe immer mehr in Richtung Leitungswasser – in der Erwartung, dass es kostenlos sei. Ein anderer Wirt in der Stadt verlange für einen halben Liter davon 2,30 Euro, dagegen sei er mit einem Euro sowieso günstig. Eine zwölfköpfige Radlerpartie habe einst bloß zwölf halbe Liter Leitungswasser geordert: „Viele Kosten sind aber gleich wie bei jedem anderen Getränk, für ein Glas Leitungswasser benötige ich genauso zwei Arbeitskräfte wie für ein Mineral – das aber etwa 1,80 Euro Deckungsbeitrag abwirft.“

Wirtesprecherin: Personal durch Leitungswasser kaum zu entlohnen

Rückendeckung bekommt der Wirt von Doris Schreiber. Die Bezirks-Wirtesprecherin reagiert auf NÖN-Nachfrage ungewohnt harsch: „Ich kann dieses Thema echt schon nicht mehr hören! Seit 15 Jahren wird diskutiert, weil Wasser angeblich nichts kostet. Das ist aber einfach falsch.“

Sie selbst habe in ihrer Waldschenke Kurzschwarza etwa zwei Kilometer Leitung legen müssen, um dieses „kostbare Grundnahrungsmittel“ zu erschließen. Die monatliche Wasserrechnung kostet. Viele hätten Granderwasser, sie selbst Positivwasser, auch das kostet. „Dazu kommen der Geschirrspüler, Strom, Personal. Durch Leitungswasser alleine werden meine 15 Leute schwer zu entlohnen sein. Immer mehr Leute trinken es aus Schnorrerei…“ Üppigeres Trinkgeld als Ausgleich für günstiges Leitungswasser sei gut für Beschäftigte, helfe aber dem Arbeitgeber nicht, die Kosten abzudecken.

„Ja, Wasser kostet was – wie viel, das liegt im Ermessen des Wirtes.“

Eine größere Feierrunde habe bei ihr viermal mehr Leitungswasser als Mineral getrunken, sagt Schreiber. Geschäft war der Abend keines. Jetzt, wo viele Gastronomen unter den Folgen des Corona-Lockdown leiden, brauche es einen Bewusstseins-Wandel: „Wir sollten froh sein, wenn wir ein Grundnahrungsmittel, das es gottseidank bei uns noch gibt, um 50 Cent bekommen. Damit sind nicht einmal die Unkosten gedeckt. Ja, Wasser kostet was – wie viel, das liegt im Ermessen des Wirtes.“

In ihrem eigenen Ermessen liegt der Preis für ein Glas Wasser zu Kaffee & Kuchen, um auf Waldviertel-Biker Adi Grünwald zurückzukommen, bei null Cent – egal, ob gezielt bestellt oder nicht. Seine nächste Tour in den Bezirk ist angekündigt, sie könnte auch zur Waldschenke führen.