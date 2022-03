Der Vermittler mit „Bucket List“

Googelt man seinen Namen, taucht früher oder später auch das Bild von Margarete Schramböck auf. Kein Wunder, immerhin war Martin Atassi über drei Jahre lang ihr stellvertretender Kabinettchef im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Vorigen Sommer hat er die politische Arbeit gegen die Privatwirtschaft getauscht, jetzt ist er mit dem Aufbau eines IT-Unternehmens beschäftigt. Angefangen hat all das in Gmünd.

Hier ist er aufgewachsen und hat im Jahr 1997 im Gymnasium maturiert. „Ich war kein superguter Schüler, aber es war eine gute Ausbildung und Vorbereitung“, blickt er zurück. Das Gymnasium als gute Vorbereitung auf sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität in Wien? „Man ist nicht der beste Techniker, nicht der beste Wirtschafter. Aber mit HTL-Absolventen konnte ich durch das ganzheitliche Denken locker mithalten.“ Für ihn sei klar gewesen, beruflich als Vermittler zwischen Technik und Wirtschaft tätig sein zu wollen, sagt Atassi. Als solcher folgten nach dem Studium berufliche Stationen unter anderem bei Ecoplus und Moeller (heute Eaton).

Die „goldenen Jahre“ der Telekommunikation

Danach ist er in die Telekommunikationsbranche gewechselt und war bei A1 etwa im Bereich Marketing tätig. „Das war während der goldenen Jahre der Branche“, erinnert sich Atassi: „Ein Wirtschaftsingenieur, der von einem Gymnasium kommt und im Marketing arbeitet – das passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber Marketing ist eben viel Hausverstand.“ Zuletzt hat er bei A1 das Vorstandsbüro geleitet. Bis die Vorständin den Job gewechselt hat und Ministerin wurde. Martin Atassi hat sie begleitet.

Und sich dabei auf unbekanntes Terrain gewagt: „Ich selbst habe mich politisch nie sozialisiert und musste das politische Handwerk erst lernen. Politische Arbeit ist immer auch gutes Stakeholder-Management“, sagt er. Während seiner Zeit im Ministerbüro von Margarete Schramböck hat Martin Atassi zwei besonders einschneidende Ereignisse der vergangenen drei Jahre hautnah miterlebt: die Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“ mit all seinen Folgen und freilich die Covid-Pandemie. „Es war turbulent und sehr anstrengend“, erzählt der gebürtige Gmünder.

Aber: Es wurde auch an großen Projekten gearbeitet. Eines, worauf Atassi gerne und mit Stolz zurückdenkt, ist die Entwicklung der App „Digitales Amt“. Die sei nämlich auch Basis für den digitalen Führerschein. Dass er wichtige Erfahrungen aus der Telekommunikationsbranche mitgebracht hat, kam ihm zugute. Trotz des Erfolges hat er das Ministerium im vergangenen Sommer verlassen. „Irgendwann ist das Buch zu Ende gelesen und man muss sich entscheiden: Will ich in der Politik bleiben – ja oder nein?“, sagt er. Bei ihm war es ein Nein: „In der Privatwirtschaft fühle ich mich wohler.“

Konzernaufbau & die eigenen Spuren hinterlassen

Dort widmet er sich einer neuen Aufgabe. Als „Head of Business Development and Marketing“ arbeitet er an der Entwicklung eines kleinen IT-Unternehmens hin zu einem Konzern mit. Dass er zum Wachstum beitragen kann, motiviert ihn: „Dadurch hinterlässt man seine Spuren.“ Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf, den Großteil seiner Arbeit kann Atassi aber von Wien aus erledigen. Und manchmal zieht es ihn auch noch nach Gmünd. Das Waldviertel sei seine Heimat: „Die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, sind Freundschaften fürs Leben.“

Konkrete Pläne für seine Zukunft habe er nicht, nur so viel: „Auf meiner Bucket List steht noch das Thema Selbständigkeit.“ Googelt man seinen Namen, tauchen zuerst übrigens etliche Fotos von Martin Atassi selbst auf – meistens mit einem besonders freundlichen Lächeln.

