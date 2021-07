Bewegte Tage für Glaserfaser-Pionier NBG mit Sitz im Access-Industrial-Park und 220 Beschäftigten: Eben erst wurde der Gmünder Beitrag zu einem aktuellen Großprojekt der EVN vor der Haustür abgeschlossen, schon warf eine hochrangige Delegation um Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger begeisterte Blicke ins weitläufige Firmengelände. Vor allem das gewaltige, 50 Millionen Euro schwere Werk zur Erzeugung erster europäischer Glasfaser-Rohmasse für den freien Markt tat es den Gästen an.

„Schieben Aufträge für ein halbes Jahr vor uns her.“ Aber NBG produziert auch hochwertige Glasfaser-Röhrchen, in die dann die Faser geblasen wird. Dabei schiebe man das Auftragsvolumen eines halben Jahres vor sich her, sagte Firmenchef Karl Bauer: „Wir hatten bisher nur einen einzigen Covid-Fall. Für NBG brachte das Virus aber einen extremen Aufschwung.“ Das auch daher, weil Österreich in Sachen Breitband-Infrastruktur in zehn Jahren international massiven Aufholbedarf angestaut habe.

Die Faser alleine mache nur ein Prozent der Installationskosten aus, sie sei aber ein Nervenzentrum. „Wir überprüfen mit der Glasfaser zum Beispiel Strukturen wie Türme, Gleise oder Brücken auf deren Gesundheit, können aber etwa für Grenzkontrollen auch große Bereiche sensitiv machen“, so Bauer. Und, in Richtung des Wirtschafts-Landesrates: Wichtig sei es, dass ein Netz einmal bestehe. Danach steht es bereit, um mit unterschiedlichsten Funktionen bespielt zu werden.

Ende der ewigen Parkplatz-Suche dank Glasfaser-Sensorik? So arbeitet NBG derzeit für Wien in einem Pilotprojekt daran, auch Parkflächen „sensitiv“ für Schwingungen zu machen. Die Faser soll dabei Informationen über nächstgelegene freie Parkplätze in eine App einspielen – die ewige Suche gehört der Vergangenheit an, sobald ein solches System einmal implementiert ist.

Im Glaswerk selbst sprach Geschäftsführer Andre Schönauer von einer dreimonatigen Bauverzögerung durch fast 500 Behörden-Auflagen, die auch Mehrkosten von 1,5 Millionen Euro ausmachten. Jetzt sei das aber abgehakt: Produziert wird bereits in Serienreife, aus den 80kg schweren, höchstreinen Glaskörpern werden in externen Werken feinste Glasfasern „gezogen“. „Wunderbar, dass ihr das in Niederösterreich macht“, gratulierte Jochen Danninger.

Und was es nun mit dem EVN-Projekt auf sich hat? Die EVN baut wie berichtet bis Herbst eine neue 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken in Gmünd und Groß Gerungs, will so einen „Ringschluss“ im oberen Waldviertel und ein neues Niveau der Versorgungssicherheit erreichen. Sie investiert immerhin 16 Millionen Euro. Auf 23,3 km Länge werden 83 Gittermasten errichtet, die mit gut 140km Leiterseilen bestückt werden.

Und da kommt die NBG-Gruppe ins Spiel. Die produzierte in ihrer Kabel-Gesellschaft NBG Tube in den vergangenen Wochen für ein sechsstelliges Auftragsvolumen stattliche 88 Kilometer gepanzerte, hoch robuste Röhrchen („Fiber in Metal Tubes“), die die Faser schützen sollen. Die Firma Lumpi-Berndorf verarbeitet diese Röhrchen nun zu „Lichtwellenleiter-Erdseilen“ – denen oben als Verbindung zwischen den Mastspitzen zwei Rollen zukommen: Sie sollen die darunter liegenden Stromkabel vor Blitzeinschlägen schützen und eben Glasfaser führen. Diese dient laut EVN-Sprecher Stefan Zach primär der internen Kommunikation im Stromnetz, etwa zwischen den Umspannwerken für die Regelung und Fernüberwachung. In einem weiteren Schritt könnten sie auch von Dritten, etwa Telekom-Anbietern, genutzt werden.

NBG-Entwicklungen erlaubten immer größere Kapazitäten. Strom und Glasfaser in der Höhe, diese Kombination ist nicht neu. Aber: Die Kapazität umfasste in den 1990er-Jahren laut EVN noch vier Glasfasern pro Erdseil, mit der jüngsten Innovation von NBG und Lumpi-Berndorf können nun je 48 Fasern in drei Röhrchen gebündelt werden. So können am Ende gesamt 144 Fasern zwischen Gmünd und Groß Gerungs kommunizieren.

Für alle Haushalte im Einzugsbereich entlang der Strecke beginne „eine neue Ära der vielfach schnelleren Datenübertragung durch Glasfaser“, heißt es bei NBG. Er habe in über 28 Jahren mit dem Team schon Highlights wie die Produktion einiger hundert Röhrchen-Kilometer für ein Unterwasserkabel im Nildelta realisiert, so NBG-Tube- Produktionsleiter und Prokurist Anton Grünstäudl: „Umso schöner ist es, dass wir jetzt beim Projekt Gmünd-Groß Gerungs dabei sind und ein Produkt liefern, von dem noch unsere Enkelkinder profitieren werden.“