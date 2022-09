"Die NÖN sucht das größte Talent": Vier Teilnehmer in Live-Show dabei

Mit dabei war die 18-jährige Letizia Jank aus Zwettl, die als Verkäuferin arbeitet und Gesang studieren möchte. Simon Preissl aus Ehrendorf ist 13 Jahre und möchte Konditor werden, um auch hier seine Kreativität ausleben zu können. Die ebenfalls 13-jährige Stella Maria Barghouty aus ihrer Wahlheimat Gmünd möchte Sängerin werden und Medizin studieren. Rafaela Adler ist 17 Jahre und arbeitet als Verkäuferin in einem Baumarkt. Diese vier Teilnehmer schafften letztendlich den Sprung in die erste Live-Show. Diese findet am 22. Oktober um 19:30 Uhr in der Vereinshalle in Horn statt.

Dort ist noch ein weiterer Kandidat aus dem Waldviertel dabei: „Unter den vielen Kandidaten beim Casting in St. Pölten konnte sich auch der 13-jährige Emilio Brumbach aus Dietmanns bei Groß Siegharts einen Platz in der nächsten Runde sichern. Der junge Jongleur beeindruckte mit einigen waghalsigen Stunts und seiner Akrobatik", erklärte Andy Marek.

Zu Beginn des Castings waren die jungen Talente sichtlich nervös, doch dass die Nervosität oft unbegründet war, erkannten die Kandidaten nach den ruhigen Begrüßungsworten von Marek: „Mir geht es nicht darum, irgendwen bloßzustellen. Ich möchte mehr ein Coach und Ratgeber sein." So hilft der Moderator auch gerne mal aus, wenn einer der Kandidaten bei einer Liedzeile hängen bleibt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.