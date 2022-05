Gmünd Diebstahl: Neues Jahr, drei neue Kennzeichen

E in neues Jahr beginnt mit drei neuen Kennzeichen: Das hat sich ein 32-jähriger Tscheche in der Nacht auf 2. Jänner 2022 offenbar gedacht. Die Polizei ermittelte ihn nun als jenen Mann, der am Tatort in der Stadt Gmünd drei Kennzeichenpaare gestohlen haben soll.