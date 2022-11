Zoll, Rot-Kreuz, Politik: Trauer um Wilhelm Klinger

In den 1980er und 1990er Jahren war er der Inbegriff des stets abrufbaren Sanitäters: Er nahm sich für seine Mitmenschen sehr viel Zeit und wohnte praktischerweise vis-à-vis der Rot- Kreuz - Bezirksstelle Gmünd. Am 15. November starb Wilhelm Klinger im 99. Lebensjahr.

Wilhelm Klinger trat einst in die Bundesgendarmerie ein, wechselte dann zum Zoll und trat 1985 als stellvertretender Leiter der Zollwachabteilung Gmünd in den Ruhestand. Sein Engagement für andere führte Klinger früh in den Bezirksausschuss der Kameradschaft der Exekutive Österreichs, wo er 1961 den Vorsitz übernahm und diesen bis 1983 innehatte.

Im Ruhestand wurde es für ihn nur bedingt ruhiger: Er begann beim Roten Kreuz, wurde 1987 Leiter der Ortsstelle Gmünd und stand ihr danach bis 2001 vor. Zugleich war er Bezirkskommandant im Großschadens- und Katastrophenwesen, wirkte als Mitorganisator zahlreicher Blutspendeaktionen. Bis zum 83. Lebensjahr versah Klinger zunächst als Viel- und später als Fernfahrer regelmäßig Dienste für das Rote Kreuz. Sein Engagement wurde unter anderem durch das Goldene Dienstjahrabzeichen für 20-jährige freiwillige Mitarbeit sowie den Ehrenpreis der Hans-Kellner-Stiftung gewürdigt.

Auch politisch engagierte sich Wilhelm Klinger: Vor der Gemeindefusion zu Großdietmanns im Jahr 1965 war er Vizebürgermeister der damaligen Ortsgemeinde Dietmanns.

Das Begräbnis fand am 21. November statt.

