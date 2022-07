Durch Ukraine-Krieg gefordert: Helfer suchen nach Helfern

Werbung

Die Anteilnahme war groß, als vor über fünf Monaten der Krieg in der Ukraine seinen Anfang nahm. Vor allem dann, wenn gebürtige Ukrainer und Ukrainerinnen, die seit Jahren in Österreich leben, von ihrer Betroffenheit und den Auswirkungen auf ihre engsten Familienmitglieder im Herkunftsland erzählten. Seitdem sind Geflohene aus der Ukraine auch in den Gmünder Bezirk gekommen – und fanden unter anderem beim Verein „Gmünd hilft“ eine Anlaufstelle.

Dort wird für Ukrainer samstags das Begegnungscafé am Schubertplatz geöffnet. Auch andere Interessierte seien eingeladen, aber an den Samstagen seien explizit gebürtige Ukrainerinnen zum Dolmetschen oder Informieren anwesend, sagt Obfrau Andrea Seidl-Schuhmacher: „Ich wüsste nicht, wie wir das als Verein machen sollten, hätten wir das Engagement der ukrainischen Frauen nicht.“ Eine davon ist Elena Schwarz, seit Beginn eng in die Koordination von Geflohenen, Helfenden und Spendenaktionen eingebunden.

„Manche haben schon Arbeit gefunden, die Kinder gehen zur Schule. Der Wille, die deutsche Sprache zu lernen, ist groß“, erzählt sie. Sollten Geflohene zurück in die Ukraine gehen, seien die Sprachkenntnisse sicher kein Nachteil.

Wenn es zurück in die Ukraine geht

„Ich denke, dass viele, die eigentlich wieder nach Hause wollten, jetzt doch hier bleiben“, sagt Schwarz. Dass der Krieg so lange andauert, habe wohl manche überrascht, meint Seidl-Schuhmacher: „Einige tragen sich mit dem Gedanken, zurückzugehen. Aber umgesetzt haben es die wenigsten.“

Während anfangs vor allem Bekannte und Verwandte gebürtiger Ukrainer, die schon länger in Österreich leben, gekommen sind, habe man bald auch völlig Fremde empfangen, sie begleitet und unterstützt. Ein vom Verein organisierter Sprachkurs ist abgeschlossen, derzeit läuft im Access-Industrial-Park ein vom Österreichischen Integrationsfonds zertifizierter Deutschkurs. „Wir sind froh, dass es dieses Angebot in Gmünd gibt. Aus dem Deutschkurs vom Verein haben schon einige eine Arbeit gefunden“, ist Elena Schwarz stolz.

Was „Gmünd hilft“ vor allem in der Unterstützung Ukraine-Geflohener beschäftigt, ist die Suche nach Freiwilligen, die eines wollen: helfen.

„Es wäre schön, wenn sich Leute melden würden – auch wenn es nur zum Verteilen von Kaffee und Kuchen an den Samstagen ist“, sagt Andrea Seidl-Schuhmacher: „Dann könnten Elena und die anderen Frauen in Ruhe Fragen beantworten.“ An Sachspenden seien vor allem Fahrräder und Windeln gefragt.

