Ehemaliger Gasthof Pauser: Gebäude wird renoviert

Ein Jahr, nachdem Özkan Vural das ehemalige Gasthaus Pauser in der Bahnhofstraße in Gmünd gekauft hatte, ist die Immobilie nun von Baugerüsten eingehüllt: Der Eigentümer lässt einige Arbeiten vornehmen, ist bezüglich der künftigen Nutzung aber nach einem gescheiterten Pachtversuch noch unschlüssig.

Vural, gelernter Koch und Betreiber der Pizzeria Milano einige Meter weiter in der Bahnhofstraße, hat wie berichtet den bekannten Gasthof inklusive acht Fremdenzimmer und Privatwohnung im Vorjahr nach zweijährigem Leerstand erworben. Neben der Zimmervermietung verpachtete er das Lokal an einen zwischenzeitlichen Betreiber. Der habe sich aber hier nicht bewährt, erzählt Vural, der daraufhin einige Renovierungsarbeiten in Angriff nahm. Er lässt es optisch aufputzen, die Fenster erneuern und die Fassade sanieren.

Über die künftige Nutzung der Gaststätte kann er derzeit jedoch noch keine Auskünfte geben – er müsse sich dazu in den nächsten Wochen erst mit seiner Gattin Zennure abstimmen. Theoretisch sei auch die Umrüstung zu Wohnraum für die Vermietung oder den Eigenbedarf denkbar, so Vural.

