Der geplante Bau einer Indoor-Fischzucht durch die G11-Gruppe im Access-Industrial-Park wirft seine Schatten voraus: Anfang September fällt der Startschuss zum Ausbau der Gmünder Wasseraufbereitungsanlage in Klein-Eibenstein, die Stadtgemeinde nimmt im ersten Schritt etwa 2,2 Millionen Euro in die Hand.

Die mehr als 25 Millionen Euro schweren G11-Pläne zur Ermöglichung des gesamten Kreislaufs von der Aufzucht bis zur Verarbeitung hochwertiger Zander sollen wie berichtet 2022 realisiert werden, mehr als 110 verschiedene Becken für jährlich 300 Tonnen Fisch sollen in der Nähe des als Impfzentrum bekannt gewordenen Heli-Hangars errichtet werden. Etwa 146.000 m 3 Wasser werden danach jährlich dafür benötigt – mehr als ein Siebtel des kompletten Förder- und Verarbeitungsvolumens des Wasserwerkes. Daher sollen dort die Kapazitäten gehoben werden. Stadtbaudirektor Michael Prinz: „Wir verbinden die Baustelle gleich mit der umfassenden Sanierung der bestehenden Anlage.“ In einem etwa 120 m 2 großen Gebäudezubau wird die erforderliche Mehrtechnik unter anderem hinsichtlich Filterung untergebracht, zugleich im Zuge interner Umstrukturierungen auch ein Teil der bestehenden Anlagen einquartiert. Die in die Jahre gekommene Elektrotechnik und Maschinen sollen auf den aktuellen Stand gebracht, eine neue Stromversorgung statt des Diesel-Aggregats installiert werden.

Materialnot als Herausforderung

Der internationale Material-Engpass sei auch hier eine Herausforderung, sagt Michael Prinz. „Die Lieferzeiten bei vielen Teilen liegen im Bereich von 16 bis 20 Wochen, sie ziehen sich leider quer durch alle Bereiche“, schüttelt er den Kopf: „Die Baustelle ist aber so eingetaktet, dass es dennoch funktionieren sollte.“ Das Ziel ist es jedenfalls, den Neubau vor dem Winter abzuschließen, damit dann die Installationen im Inneren angegangen werden können.

Bis zum Sommer, der Zeit mit dem alljährlich höchsten Wasserverbrauch, soll die erste Ausbauphase abgeschlossen sein. In einem zweiten Schritt sollen danach vor allem Hochbehälter und Transportleitung in der Blockheide erneuert werden.