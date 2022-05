Beweidungsprojekt gestartet: Blockheide-Bauer nahm die Arbeit auf

Werbung

58 Jahre nach Gründung der Blockheide Gmünd-Eibenstein als erstem Naturpark in Niederösterreich gelang nun ein lang ersehnter Schritt zurück: Unterhalb des Aussichtsturms sind am Areal um den Teich die ersten Schafe und Ziegen eingezogen, die Vision des „Blockheide-Bauern“ wurde Realität. Die Tiere sind natürlich eine touristische Aufwertung, sollen aber primär helfen, die Heidelandschaft zurück in den ursprünglichen Zustand zu befördern.

Die gemischte Herde aus zunächst 35 Schafen zwischen Merino- und dem hoch gefährdeten Böhmischen Waldschaf, fünf Ziegen und sieben Kitzen zieht seit der Übersiedelung vom Hof der Familie Zauner in Zwinzen bei Allentsteig Mitte der Vorwoche alle Blicke auf sich. Fast jeder der vorbeikommenden Wanderer hat angesichts der attraktiven Sommer-Wohnsitzer was zu sagen oder zu fragen, freut sich Blockheide-Bauer Martin Zauner beim NÖN-Lokalaugenschein: „Jeder bleibt stehen und schaut sich das an. Auch die Tiere sind glücklich und zufrieden, haben sich schnell eingelebt.“

Bitte stört die Tiere nicht, füttert sie nicht, bleibt auf den Wegen und nehmt Hunde an die Leine!“ martin zauner Blockheide-Bauer in Gmünd

Auch vor Ort ist Josef Reiterer, einst Obmann im Naturparkverein. Unter seiner Führung kam das Beweidungsprojekt ins Rollen. Zehn Jahre lang habe man erfolglos Ausschau nach einem Blockheide-Bauern mit Schafen und Ziegen gegen die Verbuschung gehalten. Vom ursprünglichen Bild der Blockheide mit Wiesen und kleinteiligen Äckern zwischen Granit-Restlingen und wenigen Bäumen zur Zeit der Unterschutzstellung ist wenig geblieben. Die Beweidung des schwer bewirtschaftbaren Landes wurde nach und nach aufgegeben, das Schutzgebiet wuchs zu.

Hinsichtlich Herdengröße und Fläche Luft nach oben

„Als wir die Hoffnung bereits aufgegeben hatten, trat vor zwei Jahren die Familie Zauner mit uns in Kontakt“, blickt Reiterer zurück. Martin Zauner, Tischler und 25 Jahre lang Nebenerwerbs-Landwirt in Oberösterreich, hatte den Job aufgegeben, den Bauernhof in Zwinzen gekauft, den Traum von der Selbstständigkeit realisiert und auf NÖN.at von der Vision des Blockheide-Bauern gelesen. Der Weg ins Land zwischen den Granit-Restlingen sei sehr steinig gewesen, blickt er zurück. Er dankt primär Josef Reiterer („Herz und Seele des Projekts“), der sehr kooperativen Jägerschaft, allen beteiligten Grundstücks-Eigentümern und sechs überaus unterstützenden Bewirtschaftern, sie alle hätten stark zum Gelingen dieses Schrittes beigetragen.

Für nicht ganz vier Hektar Boden im Bereich des Turmes – zwischen Birkenwald, Teich und den rechterhand nachfolgenden Wiesen – gibt es demnach bereits Pachtverhältnisse. Es ist noch einige Luft nach oben: Die Zauners hätten mehr Tiere, und das Projekt würde eigentlich eine Fläche von gut zehn Hektar vorsehen.

Die Schafe sollen keine Milch liefern, sondern als Fleischschafe gehalten werden. Gespräche zwecks Vermarktung auch in Gmünd laufen. Unterstand benötigen die Tiere keinen – im Rahmen des Projektes sind sie etwa zwischen Mai und Oktober in Gmünd vorgesehen, und da genügt der Schutz des Blätterdaches an den Waldrändern. Überwintert wird im Stall in Zwinzen. Die Herde ist mit einem Elektrozaun immer auf einer Teilfläche zusammengefasst, zieht innerhalb des genehmigten Gebietes ungefähr alle zwei Tage weiter.

Reiterer: Hoffnung, dass die Blockheide bunter wird

Größer wird sie alleine deshalb, weil etliche Tiere noch „ablammen“ – das erste junge Waldschaf erblickte in der Nacht auf vorigen Freitag in der Blockheide das Licht der Welt. Es soll zu Ehren des Josef Reiterer als Projekt-Geburtshelfer nun Josef heißen, schmunzelt Zauner.

Er bittet die Blockheide-Gäste dringend, auf die Bedürfnisse der neuen Bewohner Rücksicht zu nehmen. Sprich: „Bitte stört die Tiere nicht, füttert sie nicht, bleibt auf den Wegen und nehmt Hunde an die Leine!“ Wenn in den nächsten Wochen noch einige Schafe Nachwuchs bekommen, seien Sorgen unbegründet, auch wenn es mitunter anders aussehe, betont er. „Ich schaue jeden Tag nach den Tieren. Sie sind gesund, das Ablammen ist ein ganz natürlicher Vorgang.“

Landschaftsplaner Gerhard Prähofer dokumentiert die Veränderungen der Fläche. Er hatte den Erfolg des Projektes bereits nach zwei Tagen schwarz auf weiß: Außerhalb des Zaunes wuchert am Waldrand eine dichte Hecke, innerhalb ist von einer Hecke nicht mehr sehr viel übrig. Genau diese Freistellung auch der „Blöcke“, das Ermöglichen von Durchsichten, sei das Ziel des Projektes, sagt Prähofer, der Bewirtschaftern, Eigentümern, Verein, Stadtgemeinde, Familie Zauner und NÖ Naturschutzabteilung für die Förderabwicklung dankt.

Lammpate Reiterer erhofft sich von den Tieren neben dem Ausputzen auch eine buntere Blockheide. „Die Blumen sollen zurückkehren. Weil der Boden so schwer zu pflegen ist, werden große Flächen nur noch gehäckselt. Es kommt nur noch Gras nach, kaum mehr eine Blume“, sagt er. Mit den tierischen Rasenmähern und Ausholzern werde das karge Land wieder gedüngt, würden Insekten und Vögel zurückkehren, und dank des regeren Treibens auch wieder Blumensamen, „ein Rad greift ins nächste“.

Blockheide-Bauer Martin Zauner kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. In Oberösterreich habe er ein ähnliches Projekt betrieben, sagt er: „Nach dem zweiten Jahr waren die Veränderungen in den Wiesen sichtbar.“

