Blockheide-Bauer“: Positive erste Bilanz zu Beweidungs-Projekt

Im Mai war Martin Zauner als langgesuchter „Blockheide-Bauer“ mit 35 Schafen und 12 Ziegen in den Naturpark Blockheide eingezogen, am 12. November zog der aus Oberösterreich nach Zwinzen bei Allentsteig zugezogene Junglandwirt bei einer Entbu schungs-Aktion eine erste Bilanz. Zauner und Landschaftsplaner Gerhard Prähofer, der das geförderte Projekt ausgearbeitet hatte, zeigten sich sehr zufrieden.

NÖN-Leser kennen die Ausgangslage im Frühjahr, als die Familie Zauner hier eine Wanderherde ansiedelte. Eine von Naturpark-Mitbegründer Carl Hermann verbreitete Sage besagt, Gott sei bei der Erschaffung der Erde durch dieses Gebiet geschritten, als ihm eine Schürze mit unzähligen Granitblöcken platzte – er habe innehalten müssen, den Blick über die Landschaft schweifen lassen, und die Steine aus Verzückung gleich liegen gelassen. Die klassische Heidelandschaft mit weit verstreuten Blöcken zwischen einzelnen Baumgruppen wurde durch den Rückzug der Landwirtschaft aus dem kargen, schwer zu bearbeitenden Gebiet zurückgedrängt, weite Teile der Naturpark-Fläche verbuschten. Der Waldanteil sei hier in den vergangenen 50 Jahren um gut ein Drittel gewachsen, hieß es am Samstag.

Durch den Naturpark-Verein seien mit Grundstücks-Eigentümern mehr oder weniger erfolgreiche Anläufe unternommen worden, um gegen die Verwilderung vorzugehen, auch weil diese ökologisch nicht in die Heidelandschaft passe, hohen Schaden an Fauna und Flora anrichte. Die Vielfalt der Schmetterlinge, Leuchtkäfer oder Grillen schwindet, und der Neuntöter, ein hier seltener Vogel, ist stark bedroht.

Keinerlei Probleme durch Naturpark-Besucher

Das mit dem Team um Gerhard Prähofer gestartete Projekt soll der Verwilderung entgegenwirken, so die Artenvielfalt heben und Gesteinsformationen wieder freilegen – also den Weg zum ursprünglichen Heide-Charakter der Landschaft gehen. Dabei spielt die am Samstag im Bereich des Pyramidensteins unterhalb des Aussichtsturmes mit etwa 20 freiwilligen Helfern gesetzte Durchforstungs-Aktion genauso eine Rolle wie das Beweidungsprojekt mit „Blockheide-Bauer“ Martin Zauner.

Er will ab April 2023 die Fläche seines elektrisch gesicherten Wanderweide-Geheges in den Bereich um den Pyramidenstein erweitern. Das große Zeug ist jetzt weg, die seltenen Böhmischen Waldschafe und die Ziegen können Jungtriebe abfressen und so die Verbu schung hintanhalten. Getan haben sie das auf den ersten Projektflächen etwa im Bereich des Teiches bisher mit größtem Erfolg: „Bereits vorm Ende des Sommers ging das natürliche Futter zur Neige, zugefüttert wird im Naturpark nicht – also ging es für die da schon 55 Tiere zurück auf den Hof“, sagt Martin Zauner.

Die Tiere haben also ihre Aufgabe erfüllt, zugleich freuen die Familie Zauner der gelungene Start eines „Herzensprojektes“ und die Erfahrungen mit Naturpark-Gästen: Nach einem Aufruf in der NÖN und an Tafeln vor Ort, die Tiere nicht zu füttern und zu stören sowie Hunde an die Leine zu nehmen, können sie nun von sehr hoher Disziplin sprechen, „es gab nicht einen negativen Vorfall“. Martin Zauner musste zum Umstecken des Zaunes innerhalb einer fixen Fläche, in der die Herde wandert, zumindest einmal am Tag die weite Strecke nach Gmünd und zurückfahren – wenn er vor Ort war, sei er mit hohem Zuspruch und Fragen von Wanderern konfrontiert gewesen.

Für 2023 sind Produkte vom Blockheide-Schaf geplant

Mit dem Arbeitseinsatz wurde am Wochenende die Phase eins des Förderprojektes abgeschlossen, die Tiere sind zum Überwintern im Stall in Zwinzen. 2023 und 2024 geht es laut Gerhard Prähofer in Phase zwei, in der zusätzliche Flächen erfasst werden sollen, damit mehr Licht und Luft an den Boden gelangt und sich dieser regenerieren kann.

Die Familie Zauner – die allen Projektbeteiligten dankt – möchte die Herde noch vergrößern, im kommenden Jahr auch erstmals Produkte vom Waldschaf aus der Blockheide in der Stadt Gmünd in den Verkauf bringen. Zeit, um die Fragen über das Wie und Wo zu klären, bleibt ja noch.

