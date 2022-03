Erfolgreiche Präsentation: „Blockheide-Bauern“ nehmen Gestalt an

Einen Schritt weiter sind die Planungen für den Start eines „Blockheide-Bauern“, der helfen soll, den Naturpark in Gmünd-Eibenstein in den ursprünglichen Zustand eines Heidelandes zu versetzen: Beim „Kamingespräch“ am vorigen Freitag im Schutzhaus wurden nach der Konzeptvorstellung Kontakte auch mit Grundstücks-Besitzern geknüpft, Nummern ausgetauscht, und vor allem offene Fragen angesprochen.

Als Beweider stellten sich Natascha und Martin Zauner, 43 bzw. 45 Jahre alt, vor. Im Vorjahr hatte sich das Paar – Martin war als gelernter Tischler 25 Jahre lang Nebenerwerbs-Landwirt in Oberösterreich gewesen – selbstständig gemacht und war auf einen Bauernhof nach Allentsteig gezogen. „Die Schäferei war immer ein Traum“, sagte er, und sprach von aktuell etwa 50 Schafen. Als das Paar online via NÖN von der Vision eines Blockheide-Bauern gelesen hatte, habe die Vision eine konkrete Form angenommen. Dafür sei er auch bereit, während des Sommerhalbjahres täglich von Allentsteig nach Gmünd zu fahren, um nach dem Wohl der Tiere schauen zu können.

Schafe sind eine ökologische Lösung und schauen auch was gleich, wenn sie in der Blockheide umherlaufen.“ Gerhard Prähofer Landschaftsplaner aus Pürbach

Böhmische Waldschafe: Hoch gefährdet, bald in der Blockheide?

Mit den robusten, aber hoch gefährdeten Böhmischen Waldschafen habe er Tiere, die mit den Magerwiesen der Blockheide das Auslangen finden und in der warmen Jahreszeit auch keinen Unterstand brauchen, sagte Zauner, „sie waren hier auch lange Zeit heimisch“.

Die Tiere sollen keine Milch liefern, sondern nur als Fleischschafe gehalten werden. Dennoch: „Teilweise müssen sie schon sauberen Hunger haben, um dieses saure Futter fressen zu wollen“, raunte ein Besucher. Zumindest jeden zweiten Tag sollen die Tiere, neben Schafen wollen die Zauners einige Ziegen in Gmünd leben lassen, in der Blockheide weiterziehen. Ein elektrischer Zaun soll mit der Herde mitwandern.

Anno 1823: Äcker, Wiesen & Steine

Sechs bis acht Hektar Land brauche es, um das Projekt wirtschaftlich und zweckgerichtet betreiben zu können, erklärte Landschaftsplaner Gerhard Prähofer. Alleine der Stadt und dem Naturpark-Verein gehören insgesamt zwölf Hektar. Aber: Ideal wären zusammenhängende Flächen, zudem ziele das Projekt primär auf schwer oder unbewirtschaftbares Land ab, das zuletzt verbuschte.

„Komplizierte Flächen, Brachen, Bicherl und Raine mit Steinen“, erklärte Prähofer – jene Flächen also, auf denen einst jahrhundertelang Wiederkäuer gegrast und so den stärkeren Bewuchs verhindert hatten. Restlinge sollten so wieder „freigestellt“, Sichtachsen hergestellt werden. Der „Franziszeische Kataster“ hatte den heutigen Naturpark vor 199 Jahren als fast baumloses Areal mit Restlingen zwischen Wiesen und Äckern gesehen, wie Prähofer zeigte. Ein Luftbild dokumentiert selbst zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung 1960 dem 1964 zum Naturpark erklärten Gebiet wenig Bäume.

Aber die Bäume

Bäume umzuschneiden könnte in Zeiten von Klimaschutz & Co keine einfache Sache werden, das ließen am Freitag schon Reaktionen von Gästen der Kamingespräche erahnen: Bei diesem „sensiblen Thema“ brauche es Aufklärungsarbeit, wurde gewarnt. „Leute kommen teils nur wegen des Waldes in die Blockheide“, warf ein Gast ein.

Es gehe nicht gegen den Wald, aber gegen Verbuschung, betonte Franz Breiteneder, der das Projekt für den Verein vorantreibt. Vor allem, so Prähofer: Ziel sei es nicht, alle Bäume „wegzuräumen“. Der starke Bewuchs, an den sich Besucher in den vergangenen Jahren gewöhnten, entspreche aber einfach nicht dem Bild der Blockheide, wie sie einst unter Schutz gestellt worden war.

„Den Stein möchte ich wieder sehen.“

Geschützte Arten seien durch die Verbuschung in Bedrängnis geraten oder verschwunden. Prähofer: Die namensgebenden Blöcke sollten wieder zu sehen sein – was nicht bei allen der Fall sei. „Viele Bäume sind 15 bis 20, teils 30, 35 Jahre alt. Größere sollen auf jeden Fall bleiben, aber sehr viele gibt es davon nicht“, sagte er. Alle Restlinge seien durch Menschenhand dauerhaft kaum freizuhalten, ergänzte er: „Schafe sind eine ökologische Lösung und schauen auch was gleich, wenn sie in der Blockheide umherlaufen.“

Worauf hinsichtlich Forstgesetz geachtet werden muss, das erklärte mit Bernhard Nöbauer der Leiter der Bezirksforstdirektion. Er hält die Pläne für die Beweidung zwecks Erhaltes bzw. Wiederherstellung der Artenvielfalt und der Rücksichtnahme auf die Aufgaben eines Naturparks für forstrechtlich durchaus machbar.

Wie geht es weiter?

Die Flächen, die man gerne im Projekt hätte, sind definiert. Jetzt geht es darum, die Stimmung unter den Grundstücks-Eigentümern auszuloten und allenfalls Einverständnisse zum Mitmachen einzuholen. Im Anschluss soll bei der Behörde ein gemeinsamer Antrag für alle Flächen gestellt werden. Noch für das Frühjahr ist wie berichtet ein Probelauf für 2022 geplant, ehe das Projekt im kommenden Jahr in die zweite Phase gehoben werden soll. Langfristig steht die Besiedelung mit bis zu 130 Tieren in Aussicht.

