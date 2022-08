Vorzeige-Ehrenamtlicher Karl Bierbach (83) verstorben

Werbung

Rotes Kreuz Gmünd, Feuerwehr und Sportverein Eibenstein tragen Trauer: Mit Karl Bierbach ist ein über viele Jahrzehnte hinweg treuer Kamerad am 29. Juli nach schwerer Krankheit im 84. Lebensjahr verstorben.

Bei der Feuerwehr Eibenstein war Bierbach von jungen Jahren an Mitglied und blieb das auch nach seinem altersbedingten Ausscheiden aus dem Aktivstand. Seit der Gründung im Jahr 1965 war der gelernte Tischler, der nach dem Präsenzdienst beruflich zum Zugführer auf der Schmalspurbahn und dann auf der Franz-Josefs-Bahn umsattelte, auch beim SV Eibenstein dabei.

Als Rettungssanitäter hatte sich Bierbach zunächst in der Jugend engagiert. 1994 fand er zum Roten Kreuz zurück, bildete im Ruhestand gemeinsam mit seiner Gattin Sophie ein tatsächlich allzeit bereites Sanitäter-Duo, das vor allem auch unzählige Fernfahrten ehrenamtlich auf sich nahm. Innerhalb von 15 Jahren brachte er es auf 5.000 Einsätze und erhielt dafür 2009 die Goldene Fahrtenspange, daneben organisierte er über viele Jahre hinweg – bis es seine Gesundheit nicht mehr zuließ – die Blutspendeaktionen in Gmünd. Einige Jahre lang war Karl Bierbach auch Ortsstellenleiter-Stellvertreter.

„Wir verlieren mit ihm einen langjährigen und treuen Kollegen und Mitarbeiter. Karl hat das Motto des Roten Kreuzes intensiv gelebt und den Menschen in jedem Bereich geholfen“, sagt Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer. Bierbach habe in all den Jahren als Sanitäter immenses Wissen angehäuft und es an zahlreiche Kollegen weitergegeben.

Karl Bierbach, der zuletzt im PBZ Weitra lebte, hatte unzählige Mitbürger würdevoll auf ihren letzten Wegen begleitet. Am 4. August wird er am Gmünder Friedhof auf seinen eigenen letzten Weg begleitet werden.

