Hatte das Sole-Felsen-Bad nach der Eröffnung im Dezember 2006 von Haus aus alle Erwartungen übertroffen, so musste sich das im Herbst 2010 daran angeschlossene Hotel mühsamer den Weg ins Herz der Gäste bahnen. Zum zehnjährigen Jubiläum kann Geschäftsführer Bernhard Strohmeier auch hier auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die die Region verändert hat.

Dreimal mehr Gmünd-Nächtigungen

Gmünd wurde in den zehn Jahren vom Tagesausflugsziel mit Blockheide und Solebad als Highlights zur Tourismusstadt. 26.400 Nächtigungen in der Stadt im Jahr vor der Eröffnung wurden bis 2011 verdoppelt und bis 2019 auf fast 83.000 mehr als verdreifacht, den Löwenanteil daran trug das nun größte Hotel im Bezirk. Dass die anderen Tourismusbetriebe mitwuchsen, bestätigt die einstige Ankündigung von Baumeister Franz Graf, der der Badewelt seinen Stempel aufdrückte und ein zentraler Visionär hinter dem Hotelbau war: Er hatte es als Erweiterung zum bestehenden Angebot verstanden. Der „Stein des Anstoßes“, das Erreichen von 700.000 Gästen im Bad im Mai 2009, erinnert heute beim Hoteleingang in Granitform daran.

Anfangs war Geduld gefragt

Eine Auslastung von 40 Prozent hatte Graf 2009 als für das wirtschaftliche Überleben nötige Marke genannt. Die sei zunächst nicht erreicht worden, blickt Strohmeier heute zurück: „Wir wussten aber von anderen Thermenhotels, dass der Etablierungsprozess zwei bis drei Jahre dauern kann. Es brauchte einfach Geduld – und einige Adaptierungen. Wir haben zum Glück in 99 Prozent der Fälle an den richtigen Schrauben gedreht.“

Neue Wege – und ein Wintergarten als Initialzündung

Das Hotel wurde 2013 vom damaligen Geschäftsführer Peter Gooss (2016 verstorben) organisatorisch stärker vom Bad entkoppelt, Bernhard Strohmeier als „F&B-Manager“ mit weitreichender Geschäftsführer-Kompetenz installiert. Ein Maßnahmenplan wurde geschmiedet. Überm Sportbecken wurde ein Hotel-Ruheraum geschaffen, im Herbst 2015 ein 850.000 Euro teures neues Aushängeschild eröffnet: ein repräsentativer Wintergarten als À-la-Carte-Restaurant mit 90 Plätzen. Er brachte dem Haus hohe Aufmerksamkeit, wurde in kürzester Zeit ein Ort für Feiern, Ball- und andere Veranstaltungen. Im vierten Jahr feierten hier 17 Hochzeits-Gesellschaften.

Jetzt ging es Schlag auf Schlag. 2016 wurde das Hotel-Restaurant komplett neu gestaltet und stilistisch dem Wintergarten angepasst. 2017 folgten der Lobby-, Bar- und Rezeptionsbereich, Seminar- und Ruheräume, 2018 die komplette Neugestaltung eines Großteils der Zimmer, auch der Parkplatz wurde erweitert. Hand in Hand mit dem Aufschwung stieg die Auslastung im Hotel von anfangs etwa 35 auf stattliche 69 Prozent im Schnitt des Jahres 2019. Heuer hätten die restlichen Zimmer auf ein neues Niveau gehoben werden sollen, Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Was die Region davon hat?

Innerhalb der zehn Jahre verdoppelte sich die Hotel-Belegschaft auf heute 134 Mitarbeiter, auch aus der Gesellschaft ausgelagerte Bereiche wie Massage, Kosmetik oder Wäsche wuchsen mit. Etwa 21 Millionen Euro wurden in diesen zehn Jahren laut Strohmeier in den Waren-Einkauf von Lebensmittel bis zu Drucksorten investiert, „15 Millionen davon blieben in der Region“.

Auch der stete Ausbau brachte regionale Wertschöpfung: War schon der Hotelbau um mehr als elf Millionen Euro von Leyrer+Graf als Totalunternehmer ausschließlich mit Waldviertler Betrieben abgewickelt worden, so flossen laut Strohmeier mehr als die Hälfte der etwa acht Millionen seit 2010 ins Hotel investierten Euro in Betriebe aus der Region. Insofern ist zu hoffen, dass nach dem Lockdown rasch wieder an alte Erfolge angeknüpft – und die Generalsanierung der letzten im Originalzustand verbliebenen Hotelzimmer angegangen – werden kann.