Seit Dezember 2017 verübten vorerst unbekannte Täter vermehrt Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern im Stadtgebiet von 3950 Gmünd, Bez Gmünd, NÖ.

In diesem Zusammenhang erfolgten personelle Überwachungsmaßnahmen, in deren Verlauf der 31jährige tschechische Staatsangehörige am 06. Juni in Gmünd bei einem Einbruch in ein Kellerabteil auf frischer Tat betreten und vorläufig festgenommen werden konnte.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Gmünd konnten mit teilweiser Unterstützung der tschechischen Kriminalpolizei 5 weitere tschechische Staatsangehörige als Komplizen des Haupttäters ausgeforscht werden.

Den Beschuldigten konnten insgesamt 34 Tathandlungen nachgewiesen werden:

- 23 Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile,

- 9 Einbruchsdiebstähle in Gartenhäusern einer Kleingartenanlage,

- 1 Einbruchsdiebstahl in Sportanlage und

- 1 Geschäftseinbruch

Die durch die angeführten strafbaren Handlungen verursachte Gesamtschadenssumme beträgt ca. € 35.100.-

Die gestohlenen Gegenstände wurden von den ausgeforschten Beschuldigten unmittelbar nach der Tatbegehung nach Tschechien verschafft, verkauft und der Erlös zur Bestreitung des Lebensunterhaltes bzw. des Suchtmittelkonsums verwendet.

Als Abnehmer der gestohlenen Gegenstände konnte ebenfalls ein tschechischer Staatsangehöriger ermittelt und wegen Hehlerei angezeigt werden.