Gmünd „Einkaufsmeile“: Parkplatz mit mehreren Tücken

Foto: privat

D ass es am Parkplatz der „Einkaufsmeile“ in der Emerich-Berger-Straße in Gmünd immer wieder zu ungewöhnlichen Anblicken kommt, ist keine Seltenheit - immerhin haben sich Fahrzeuge schon öfter über die Bordstein-Abgrenzungen verirrt, sind dadurch im Graben hängen geblieben und mussten von der Feuerwehr aus dieser misslichen Lage befreit werden.