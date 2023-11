Einsatz in Pension: Vermeintlicher Großbrand war doch nur Fehlalarm .

Den einen oder anderen dürfte in den Morgenstunden des 2. November ein Sirenenalarm aus dem Schlaf gerissen haben: Acht Feuerwehren, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund und Polizei rückten zur Pension Botzi in der Bahnhofstraße in Gmünd aus. Zuerst lautete die Alarmierung auf Brandverdacht, bei der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde daraus ein Brandeinsatz B3. An Ort und Stelle war es jedoch keines von beiden.