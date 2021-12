Einst aktiv für ATUS und Stadt Gmünd: Oswald Falkner ist tot

Mit Oswald Falkner ist am 17. Dezember ein engagierter Gmünder verstorben. Er war ab 1975 im Gemeinderat der Stadt Gmünd und wirkte beim Atus Gmünd (Sektion Turnen) als Lehrwart, Trainer und Sektionsleiter. Aufgrund seiner Verdienste wurde er nach Ausscheiden aus dem Gemeinderat 1990 mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Falkner wurde am 3. Februar 1936 in Gmünd geboren, absolvierte eine Elektrikerlehre und trat 1955 in den Kanzleidienst der ÖBB-Streckenleitung Gmünd ein. Anschließend war er bei verschiedenen Streckenleitungen bzw. in der Baudirektion der Generaldirektion in Wien im Einsatz.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer findet würdigende Worte: „Oswald Falkner hat viele Jahre zum Wohl unserer Stadt und der Einwohner gearbeitet. Auch nach seinem Rückzug aus der Politik war er ein interessierter Mitbürger, dem seine Heimatstadt immer am Herzen lag.“ Oswald Falkner hinterlässt seine Frau Marga sowie die Söhne Andreas und Thomas. Die Verabschiedung findet am 22. Dezember am Gmünder Friedhof statt, die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt.