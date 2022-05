Eisenberger Fabrik öffnet wieder: Auf zwei Gleisen unterwegs

Werbung

Die Ausstellungssaison in der Gmünder Eisenberger Fabrik startet am 7. Mai (16 Uhr) mit Bildern von Drago Julius Prelog. Über den Sommer folgen drei weitere Ausstellungen österreichischer Künstler.

Für den 2020 verstorbenen slowenisch-österreichischen Maler Drago J. Prelog ist Schrift ein wichtiges Thema – aber nicht nur deshalb hat ihn Richard Pils ausgewählt: „Prelog war, als ich studiert habe, an der Akademie der bildenden Künste Assistent und mein Betreuer“, erzählt Pils. Im Verlag Bibliothek der Provinz ist bereits die „Gemalte Biographie“ Prelogs erschienen.

Für den Verleger und „Fabriks“-Kurator Pils, der auch alte Druckmaschinen im Erdgeschoß der Fabrik zu einer Sammlung zusammentrug, spinnt sich das Thema Typografie weiter bis zur letzten Ausstellung der Saison im August: Der junge Künstler und Grafikdesigner Raffael Strasser wird sich unter dem Titel „Nutztier“ der Massentierhaltung widmen. „Dabei geht es um konkrete Anwendungen von Typografie, Mathematik und Statistik. Mich bewegt, wie wir mit Tieren umgehen und was die Statistik auch alles verbergen kann“, so Pils. Die oft nicht vorhandene „ethische Komponente“ vermisse er überall in den Ortschaften und auch in seinem Wohnort Großwolfgers. Mit Strasser, geboren 1991, oder dem Maler Georg Frauenschuh, geboren 1979 (zu sehen ab Juli), kommen heuer jüngere Künstler als bisher in die Fabrik – „ein Blick in die Zukunft“ für Pils, der künftig mehr junge Kunst zeigen will.

Eine Investition in die Zukunft ist für Pils auch die Initiative, eine Station der Schmalspurbahn direkt bei der Eisenberger zu errichten. Gespräche mit der Stadt und der NÖVOG habe es bereits gegeben, Pils will selber 11.000 Euro investieren: „Das soll als Verbindung zum Bahnhof auch einen allgemeinen Nutzen haben“, meint Pils.

