Gmünd: Eiszeit löste die Eiszeit ab .

Nach dem wochenlangen Intensiv-Winter im Waldviertel brach am Wochenende auf andere Weise die Eiszeit aus: „Franzi’s Eisplatzl“ startete in der Gmünder Fußgängerzone ob des lauschigen Frühlings-Wetters mit einer stattlichen Auswahl an Eis-Variationen in die Saison.