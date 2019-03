Zumindest zu diesem Zeitpunkt unerwarteter nächster Mosaikstein im Geschäftesterben der Gmünder Innenstadt: Manuela Haider musste sich kurzfristig dazu entschließen, ihren Unterwäsche-Shop am Stadtplatz 29 zu schließen – und zwar bereits mit Ende März.

„Ich wollte weitermachen, aber es geht einfach nicht mehr“, seufzt Haider, die in den vergangenen eineinhalb Jahren so ziemlich alle schlechten Erfahrungen gemacht hat, die einen in der Selbstständigkeit ereilen können. Im Jahr 2012 war sie als Kundin zur neuen Betreiberin der Palmers-Filiale am Gmünder Stadtplatz geworden, hatte das erfolgreiche Geschäft mit mehr als 1.500 registrierten Kunden innerhalb des Stadtzentrums übersiedelt. Ende 2017 wendete sich dann wie berichtet das Blatt. Haider musste wegen einer Krebstherapie im Laden kürzer treten und eine zusätzliche Mitarbeiterin einstellen, bei höheren Kosten ging der Umsatz dennoch zurück und zog nach ihrer Rückkehr nicht mehr an. Um selber durchzukommen, musste sie sogar selbst einen zweiten Job annehmen.

Schließlich war ihr eigener Bedarf mit den Auflagen von Palmers nicht mehr kompatibel. Vorigen Sommer musste ein Sanierungsverfahren gestartet werden, zugleich trennten sich die Wege von Haider und Palmers.

Nach Neustart wurde es schlechter statt besser

Manuela Haider startete unter neuem Shopnamen („hautnah“) mit neuen Marken noch einmal durch. „Anfangs reagierte die Bevölkerung auf die Umstellung sehr positiv. Mittelfristig kamen aber einfach zu wenig Kunden, es wurde schlechter statt besser“, bilanziert Haider.

Zuletzt sei der Umsatz klar unter den eigenen Fixkosten geblieben, mit den erwirtschafteten Geldern könnten auch die Sanierungsraten nicht erfüllt werden. Haider: „Ohne wirklich gute Freunde wäre es schon vorigen Sommer aus gewesen. Um nicht noch tiefer in Schulden zu stürzen, kann ich aber jetzt nur noch den Schlussstrich ziehen.“

Mit der Geschäftsaufgabe wird es für sie noch nicht leichter: Sie muss den Spagat zwischen der Suche und dem Start in einen neuen Job und einer bereits terminisierten Reha schaffen. Es kann fast nur besser werden…