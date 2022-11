Ende von NBG-Fiber: „Traum verwirklicht – und dann entrissen“

Im Sommer 2017 war es, als die NÖN erstmals zur Vision von Glasfaser-Pionier Karl Bauer für die Errichtung einer europaweit einzigartigen Produktionsstätte für reinste Glaskörper in Gmünd berichtete, aus denen die hauchdünne Faser gewonnen wird. Fünf Jahre später musste er vorige Woche das Scheitern des Projektes eingestehen, die seit Jahrzehnten teuerste private Einzel-Investition im Waldviertel zog eine mit kolportierten Schulden von 37 Millionen Euro ähnlich spektakuläre Pleite nach sich.

Fragen & Antworten zum Aus der NBG-Fiber GmbH, in deren Sog 70 Jobs verloren gingen:

Warum wurde kein Investor oder Käufer für das Werk gefunden?

Er habe alles getan, um nach dem Start des Sanierungsverfahrens im Oktober einen Projektpartner oder Käufer zu finden, beteuert Karl Bauer nun. „Ich war in aller Welt, Tag und Nacht, unterwegs. Es gab auch Interessenten, ich habe allen alles gezeigt – letzten Endes war die sechswöchige Zeitspanne angesichts eines Investments in solcher Größenordnung aber zu kurz“, sagt er im NÖN-Gespräch. Ein Fortbetrieb des Rohlingswerkes mit kolportierten Errichtungskosten von über 65 Millionen Euro sei nur so lange möglich, wie dieser finanziert werden könne, „also blieb leider nur noch die Option, den Stecker zu ziehen. Natürlich bist du sehr niedergeschlagen, wenn du einen Traum verwirklichst, und dann wird er dir entrissen.“

Masseverwalterin Martina Withoff musste am 16. November die Abänderung vom Sanierungs- zum Konkursverfahren samt Teilbereichsschließungen beantragen.

Was waren die Ursachen für die Turbulenzen der NBG-Fiber?

Geschäftsführer Bauer hatte dazu schon Ende September versiebenfachte Energiekosten seit dem Spatenstich 2019 genannt – Kosten, die am Weltmarkt wegen einer nur rein europäischen Energiekrise nicht hereinzubekommen seien. Die Energie ist aber ein zentraler Kostenfaktor der Rohlingsproduktion: In 120-stündigen Verfahren werden aus Gasen unter größter Hitze reinste Glaskolben („Preforms“) gebildet – aus denen später gut 2.500 Kilometer Faser gewonnen werden. Im Vollbetrieb bräuchte das Werk nach Firmenangaben unter anderem den Strombedarf von mehr als 2.700 Einfamilienhäusern und 7 Mio. kWh Erdgas.

Neben weiteren Ursachen wie Lieferproblemen nennt Bauer auch die Verzögerung bei der Fertigstellung des in 280 Lkw-Fuhren angelieferten und vor Ort installierten Maschinenparks: Der hätte ihm zufolge nach einem Aufschub an den Maschinenbauer – der für die Inbetriebnahme verantwortlich gewesen sei – ab Juni 2021 laufen sollen, doch sei sogar Ende September 2022 noch über ein Drittel Ausschuss produziert worden. Das habe monatliche Kosten von bis zu zwei Millionen Euro aufgeworfen: „Läuft das Werk ab 2021, dann wird eine Insolvenz kein Thema. Die Nachfrage überstieg unsere Kapazität um das Doppelte.“

70 Kündigungen, aber: Wer ist wo von der Pleite betroffen?

Direkt betroffen sind in der NBG-Fiber GmbH 48 Beschäftigte, nur zehn davon blieben nach dem Produktionsstopp vorige Woche im Betrieb – um ihn kontrolliert herunterzufahren, ehe auch sie „berechtigt vorzeitig austreten“. Dieser Prozess soll aufgrund einer Reihe an gewerberechtlichen Auflagen bis zu zwei Monate in Anspruch nehmen. Alle 48 erhalten offene Gelder und Ansprüche aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds, betont AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl, der einer Betriebsversammlung am 17. November beiwohnte.

Außerdem mussten laut Bauer etwas mehr als 20 weitere Beschäftigte die in besten Zeiten etwa 250-köpfige NBG-Familie verlassen: In der juristisch nicht mit NBG-Fiber verbundenen NBG Holding GmbH – die einige Gesellschaften im Glasfaser-Bereich von Röhrchenproduktion bis Sensorik vereint – seien in Vorbereitung auf die Produktion im Rohlingswerk bereits Strukturen von Qualitätsmanagement über Logistik und Buchhaltung erweitert gewesen. Daher habe hier seit Ende September ein Restrukturierungs-Prozess vorgenommen werden müssen.

Muss man sich um die NBG-Gruppe insgesamt Sorgen machen?

Karl Bauer ist davon überzeugt, in der NBG Holding die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben. Einen Großteil der Gesellschaften schätzt er als „gesund“ bis sehr erfolgreich ein, der Rest müsse noch gesunden. „Insgesamt bin ich aber optimistisch, dass wir den Schock von den Entwicklungen am Nachbargrundstück relativ rasch abschütteln können – auch wenn ein Schritt zurück immer schmerzt“, sagt er.

Um jeden Beschäftigen tue es ihn weh, betont Bauer, „jeder ist ein Teil der Familie, alle haben darum gekämpft, dass es weiterläuft“. Er hofft für sie auf kurze Jobsuchen: „Das sind alles hervorragende Leute.“

Was die Landespolitik sagt?

Die Bundesregierung müsse hinsichtlich der Energiekrise „nun rasch in die Gänge“ kommen und einen zumindest bis Ende 2023 gültigen „Schutzschirm“ über Betriebe spannen, sagen die Landesräte Jochen Danninger (Wirtschaft) und Martin Eichtinger (Arbeitsmarkt). Der Energiekostenzuschuss sei nicht in der Lage, weitere Insolvenzen zu verhindern, „daher brauchen unsere Betriebe jetzt Klarheit, mit welchen Bundeshilfen sie rechnen können, um die Energiekrise zu meistern“. Sie streichen zudem ihre Solidarität mit den betroffenen Dienstnehmern hervor: „Jetzt ist es wichtig, rasch zu helfen. Daher haben wir bereits mit der Geschäftsführung Kontakt aufgenommen und an sie appelliert, gemeinsam mit dem Betriebsrat zeitnah einen fairen Sozialplan abzuschließen.“

Wie kann es im Gmünder „Glas-Koloss“ weitergehen?

Der Auftrag für Masseverwalterin Withoff ist klar: Es gehe um die „bestmögliche Verwertung des Maschinenparks und der Liegenschaft“ im Interesse der Gläubiger. Teils müssten bestehende Eigentumsrechte berücksichtigt werden.

Findet sich kein Interessent für eine Fortführung des gesamten Betriebes im Access-Industrial-Park, dann droht eine „Filetierung“ des Werkes mit großflächigem Maschinenpark und 20 x 100 Meter großem, bis zu 25 Meter hohen Bauwerk, in dem unter anderem 360 Tonnen Stahlbau verarbeitet sind. Wegen eines gigantischen Reinraums befindet sich darin quasi eine „Halle in der Halle“.

Eine Prognose traut sich Karl Bauer nicht zu, zumal er nach dem Ende der NBG-Fiber sowieso nicht mehr darauf einwirken könnte. Insgesamt seien „viel zu wenig Preforms am Markt“, aber: Die Schwierigkeit einer Fortführung in Gmünd durch einen neuen Eigentümer bleibe, dass Österreich kein günstiger Produktionsstandort und hier ein Ende des massiven Energiedrucks nicht absehbar sei. Weltweit sieht er aufgrund einer extremen Markt-Konzentration in China, USA und Indien nur eine Handvoll infrage kommende Konzerne.

Und die Produktionsqualität?

Die Probleme im Maschinenpark seien während des Sanierungsverfahrens so gut wie behoben worden, kommt von Bauer ein finales Achselzucken. Die Qualitäts-Ziele seien nun mit fast eineinhalbjähriger Verspätung zu „98, 99 Prozent“ erfüllt. – Vielleicht am Ende dann doch ein Argument für einen Neugebinn in Gmünd mit dann neuem Eigentümer?

Pleite tut weh

