Erfahrung, Freunde & Reiselust: Als Pädagogin am Schiff durch Europa

Im Oktober begibt sich Anna Kerschtischitz auf eine besondere Reise. Die Gmünderin ist Teil der Crew am Kreuzfahrtschiff „Aida prima“ und dort für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Einsatz. Am Schiff hat sie nicht nur den Job gefunden, der sie aktuell voll erfüllt, sondern neben einigen Freunden auch ihren Partner.

Im Oktober geht es für sie erstmals mit der Aida prima in Richtung Orient – bislang standen für Kerschtischitz vor allem Skandinavien-Touren am Programm. Ihr letzter Einsatz am Schiff ging im Juli zu Ende, im Herbst fährt sie nach Dubai.

Wie es überhaupt zur Arbeit am Schiff kam

Anna Kerschtischitz ist Elementarpädagogin (früher Kindergartenpädagogin), hat ihre Ausbildung in Mistelbach absolviert und danach vier Jahre lang in einem Wiener Kindergarten gearbeitet. „Ich habe den perfekten Kindergarten für mich gefunden, es war wirklich schön dort“, blickt sie zurück. Nur: Vorgaben, Dokumentation und eingeschränkter Gestaltungsraum ließen es eng werden, sie suchte nach beruflichen Alternativen – zwar auch als Pädagogin, aber flexibler.

Fündig wurde sie dort, wo sie ihre Leidenschaft fürs Reisen mit dem Interesse an Kinderbetreuung verbinden konnte: auf einem Kreuzfahrtschiff. 2019 hat sich Anna Kerschtischitz beworben, wurde aufgenommen und hatte auch schon einen Termin für den ersten Einsatz. Im April 2020 sollte es losgehen. Was davor geschah und warum daraus nichts wurde, müsse sie wohl nicht weiter erklären, schmunzelt sie. Also ging es vorübergehend zurück in den Kindergarten. Bis Kerschtischitz eineinhalb Jahre später wieder bei Aida anklopfte. Im Jänner 2022 ging es los: ihre erste Tour von Hamburg gen Norwegen.

Während das Crewleben damals coronabedingt noch eingeschränkt war, genießt es Anna Kerschtischitz inzwischen in vollen Zügen: „Auch Partys gehören dazu. Ich habe in so kurzer Zeit so viele gute Freunde gefunden.“ Rund 1.000 Crewmitglieder sind an Bord der Aida prima und bei Vollauslastung weit über 4.000 Gäste.

Mehrere Wochen am Schiff, mehrere Wochen Urlaub

Die Einsätze von Anna Kerschtischitz dauern mal sieben Wochen, mal drei Monate. Dazwischen habe sich eine Pause von sechs Wochen bewährt, erzählt sie. Abgesehen von einem Einsatz, der sie auf der „Aida stella“ in den Mittelmeerraum führte, war sie immer auf der „prima“ unterwegs. Aus gutem Grund: Dort hat sie ihren Partner kennengelernt, auch er gehört zur Crew. An Bord sehen sie einander täglich, in Urlaubszeiten ist es meist eine Fernbeziehung zwischen Österreich und Rumänien.

Als Pädagogin hat Anna Kerschtischitz als Gastgeberin Kids & Teens begonnen, mittlerweile ist sie Managerin und für die anderen Gastgeber, Dienstpläne und Elterngespräche zuständig. Kinder von Gästen werden am Schiff betreut – an sich ist jeder Tag ein Arbeitstag. „Wir verfolgen keinen Bildungsauftrag, sind nur für den Spaß da“, sagt sie. Momentan erfülle sie der Job, es sei aber ein Beruf mit Ablaufdatum: „Ich mache es, um Erfahrung, Freunde und Reiseorte zu gewinnen.“ Eines Tages möchte sie wieder im Kindergarten arbeiten.