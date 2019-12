Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der Gmünder Gynäkologe Mohammad Heydari den Ruhestand angetreten und damit seine Ordination zugesperrt hat. Mit dem einzigen Interessenten für die Kassenstelle wurde wie berichtet wegen interner Vorgaben keine Lösung gefunden, nach Kurz-Provisorium mit Thomas Schuller gibt es heute nur mehr eine Gyn-Kassenpraxis im gesamten Bezirk – jene von Robert Kralicek in Heidenreichstein.

F: M. Lohninger Abgeordnete Margit Göll sieht Sozialversicherung in der Pflicht.

Laut NÖGKK gab es bis zuletzt keine Bewerber für die offene Stelle, sie wird derzeit wieder ausgeschrieben. Weil das bereits ein „untragbarer Zustand in der medizischen Versorgung“ sei, richtet der Gmünder SP-Klub einen Offenen Brief unter anderem an Landeshauptfrau Mikl-Leitner, Landtagsabgeordnete Margit Göll und den Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Darin werden das „Recht auf adäquate und leistbare medizinische Versorgung“ und Handlungen eingefordert. Immerhin gehe es um rund 18.000 Frauen im Bezirk Gmünd.

Verwirrt über die Vorgangsweise der SP zeigt sich Göll: „Ich habe erst durch die NÖN von dem Offenen Brief erfahren.“ Das sei eine völlig falsche Vorgangsweise, „wie soll ich auf einen an mich gerichteten Brief reagieren, wenn ich ihn nicht erhalte?“ Auf die angesprochene Thematik müsse man allenfalls reagieren, betont Göll: „Die Stellen müssen nachbesetzt werden, um die Versorgung für Frauen zu gewährleisten.“ Dass die Kassenstelle nach Heydari noch immer vakant ist, könne jedoch mehrere Ursachen haben.

„Ball liegt bei der Sozialversicherung“

Zu wenige Medizin-Studienplätze sind laut Abgeordneter Göll dennoch ein Hauptfaktor. „Landeshauptfrau Mikl-Leitner drängt auf eine Aufstockung der Studienplätze. Das Anliegen wurde an den Bund übergeben“, sagt sie. Bei der Nachbesetzung der offenen Kassenstelle liege der Ball in erster Linie bei der Sozialversicherung. Auch das Land NÖ verwies gegenüber der NÖN via NÖGUS auf die Sozialversicherung, in deren Zuständigkeit „neben einer angemessenen Honorierung auch die zeitgerechte Besetzung sowie sämtliche Vertragsmodalitäten, die eine Attraktivierung der niedergelassenen Stellen gewährleistet“, falle.

Vom Hauptverband kam auf NÖN-Nachfrage bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme.