Gmünd Eröffnung: Törtchen aus dem neuen Salon

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Aßen Törtchen: Hubert Hauer, Helga Rosenmayer, Harald Buchhöcker, Katalin Weber, Martin Preis, Georg Libowitzky, Thomas Miksch, Markus Lindner, Nici Illetschko, Isabella Weber, Michael und Sebastian Glaser, Michael Bierbach. Foto: Anna Hohenbichler

E inen ersten Einblick in ihren Törtchensalon „Contessa“ am Gmünder Stadtplatz gewährte Katalin Weber : Gemeinsam mit ihrer Tochter Isabella lud sie am Samstag zur Eröffnung.