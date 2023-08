Erreichbarkeit: Weg zum Healthacross MED beschäftigt wieder

Das Angebot an Ärzten und medizinischem Fachpersonal sei gut, berichtet ein Ehepaar aus Schrems nach einem Besuch im Healthacross MED Gmünd. Er sei dort schon länger bei einer Physiotherapeutin in Behandlung, erzählt Tito Körner. Bloß: Das äußere Erscheinungsbild rund ums Gebäude in der Bleylebenstraße biete Raum für Verbesserungen, wendet sich das Ehepaar an die NÖN. Konkret geht es um die aktuell noch nicht befestigte Zufahrt und den Parkplatz.

Mangels Asphaltdecke werde gerade während der Trockenheit im Sommer viel Staub aufgewirbelt, wenn Autos in Richtung Healthacross MED unterwegs sind – oder von dort wieder wegfahren. Steine rund ums Haus würden, so Körner, Patienten mitunter beim Parken behindern.

Gestaltung geplant, aber noch ist Geduld gefragt

Dass die Zufahrt zum Healthacross MED, das als grenzüberschreitendes Projekt zwischen österreichischer und tschechischer Seite realisiert wurde, noch nicht optimal ist, ist Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) bewusst, wie sie auf Nachfrage betont: „Eine schöne Gestaltung ist vorgesehen, wir wissen aber noch nicht, in welcher Form genau.“ Die wesentliche Frage betrifft demnach die Fahrbahn selbst. Rosenmayer: Das Denken gehe klar weg vom Standpunkt, Flächen mit „klassischem“ Asphalt zu versiegeln.

Insofern suche auch die Stadtgemeinde nach Alternativen: „Und es ist natürlich eine Kostenfrage, ich bitte noch um Geduld.“ Auch abseits von Zufahrt und Parkplatz sei die Außengestaltung rund ums Gebäude „noch lange nicht fertig“, wie sie sagt. Das solle möglichst naturnah passieren, einen fixen Zeitplan gibt es jedoch nicht.

Erreichbarkeit auch über öffentlichen Verkehr?

Die Opposition im Gmünder Gemeinderat meldet sich unterdessen mit einem anderen Anliegen zu Wort. In einer Aussendung betonen die Stadträte Thomas Miksch und Michael Bierbach, sich für eine Anbindung des Healthacross MED an den öffentlichen Verkehr einzusetzen. Und fordern „das sofortige Handeln der Bürgermeisterin in dieser Causa“. Miksch: „Die Menschen, die an den öffentlichen Verkehr angewiesen sind und keine andere Möglichkeit besitzen, das Gesundheitszentrum zu erreichen, werden schon zu lange vertröstet.“ Die SPÖ unterstütze die Forderung schon länger.

Im Vorjahr hatte eine Gruppe von Gmünder Seniorinnen wie berichtet auf die Erreichbarkeit aufmerksam gemacht und eine Unterschriftenliste an die Bürgermeisterin übergeben. Die SPÖ betont: Es handle sich um kein parteipolitisches Anliegen. Seit Übergabe der Unterschriften habe sich nur nichts Wesentliches geändert.

Eine potenzielle Bushaltestelle beim Healthacross MED sei nicht in Vergessenheit geraten, entgegnet Helga Rosenmayer: „Es geht aber auch darum, dass Busse eine Möglichkeit zum Wenden brauchen und für eine Haltestelle bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.“ Als Alternative erinnert sie an das Seniorentaxi der Kleinregion Waldviertler Stadt-Land. Und ein Stadtbus? Auch das war im Gespräch – Rosenmayer spricht aber eher eine bessere Nutzung bestehender Verbindungen des Verkehrsverbundes VOR in der Stadt an.