Erste Covid-Demo im Bezirk geplant

Geplant sei mit einer Dauer von 3,5 Stunden eine Art „Fitmarsch“ über etwa fünf Kilometer durch das Stadtgebiet Gmünds. Dabei brauche es bezüglich der Route noch Gespräche, sagt Grusch: Vorgesehen sei am letzten Advent-Wochenende auch ein Vorbeimarschieren am Spital, „die Veranstaltung ist aber als lautstark angekündigt. Das wäre mit den Bedürfnissen eines Klinikums nicht vereinbar, wird also so nicht machbar sein.“ -ml-

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular