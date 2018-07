Beim Besuch der Büffelweiden am Samstag-Nachmittag beobachteten Sabrina Prinz aus Ehrendorf, ihre Freundin, ihre Schwägerin und ihr Patenkind gemeinsam einen Büffel, der etwas schwarzes, leblos am Boden liegendes leckte. „Das konnte nur ein Neugeborenes sein“, war Sabrina Prinz klar. „Das Kalb hat sich aber nicht bewegt und wir waren sehr besorgt, deshalb wollten wir Hilfe holen“, erzählt Prinz der NÖN.

Sie informierte Harald Winkler von der Gemeinde, der sofort die Zuständigen informierte. „In der Zwischenzeit hat sich das Kleine aber schon bewegt, und dann sind eh schon alle gekommen“, sagte Prinz. Als erste waren Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Stadtrat Alexander Berger und Ernst und Markus Wandaller beim Neugeborenen. „Ich war nicht in der Weide, habe aber den Strom kurzzeitig abgeschalten, weil das Kalb so nahe am Zaun lag und habe abgewartet, bis das ‚Putzi‘ das erste Mal getrunken hat. Es war alles perfekt und bald ist es mit seiner Mutter herumgestakst“, freut sich Markus Wandaller, der zum Betreuungsteam der Büffelherde gehört.

Werner Altmann, der Besitzer der nun neun Büffel im Wasserfeld, wusste natürlich von der anstehenden Geburt. „Wir haben in der letzen Woche schon mehrmals täglich nachgeschaut, aber wir können nicht da sitzen und auf die Geburt warten“, lacht er. Üblicherweise würden sich Muttertiere einen ruhigeren Zeitraum suchen, um die Kälber zur Welt zu bringen.