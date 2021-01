Etwas mehr als drei Monate nach der großen Covid-Infektionswelle im Gmünder Bezirk sind die ersten „Re-Infektionen“ amtlich: Bezirkshauptmann Stefan Grusch bestätigt auf NÖN-Nachfrage zwei Fälle von Personen, die sich bereits ein zweites Mal mit dem Virus angesteckt haben.

Ist vor wenigen Tagen ein Deutscher infolge seiner zweiten Infektion verstorben, so verspüren die ersten doppelt infizierten Gmünder aktuell offenbar so gut wie keine Covid-Anzeichen. Aber: Einer gab das Virus an seine Partnerin weiter, die mittlerweile eindeutige Symptome hat.

„Ihr geht es nicht so gut wie mir. Sie riecht und schmeckt nichts.“

„Ja, ich bin daheim, Corona ist auch dieses mal unspektakulär. Beide Male habe ich meine Ansteckung zufällig bei Tests erfahren“, betont der Gmünder Markus „Mex“ Müllner, der den Baseballern „Red Devils“ aus Altweitra angehört.

Er war einer jener 14 Personen, bei denen der Antigen-Test im Zuge der zweiten Massentest-Runde im Bezirk Mitte Jänner angeschlagen hat. Und er war womöglich trotz ausbleibender Symptome selbst ansteckend: Seine Gattin hatte bei ihrem Antigen-Test noch ein negatives Ergebnis, am Tag danach bestätigte sich bei Müllner die Infektion mittels PCR-Test, die Gattin wurde als Hochrisiko-Kontakt ebenfalls zum PCR-Test in Zwettl aufgefordert und bekam dabei die Info über die mittlerweile erfolgte Infektion. „Ihr geht es nicht so gut wie mir. Sie riecht und schmeckt nichts“, sagt Müllner.

Beidemale ohne Symptome

Er selbst hatte schon bei seiner ersten Infektion im Oktober keine Symptome verspürt. Erfahren habe er davon während einer Reha in Bad Ischl, wie er berichtet: „Bei einer Patientin wurde Corona festgestellt, daher wurden wir alle in dieser Abteilung am 15. Oktober getestet. Ich war der Einzige mit einem positiven Ergebnis.“ Nach nicht einmal einer Woche war die Reha wieder vorbei, er trat zu Hause die Quarantäne an.

Laut Ärztin sei Müllners „Viruslast“ zu diesem Zeitpunkt sehr schwach gewesen. „Sie ist davon ausgegangen, dass ich schon mit dem Virus zur Reha angereist bin. Wo ich mich angesteckt haben könnte, das weiß ich nicht“, meint Müllner. Die Gattin war im Oktober noch negativ geblieben.

„Wo habe ich mich angesteckt?“

Diese Frage kann Markus Müllner drei Monate und eine weitere bestätigte Infektion später genausowenig wie beim ersten Mal beantworten. Er ließ sich am 17. Jänner im Rahmen des Massentests in Gmünd testen. „Ich habe halt teilgenommen, weil sich meine Gattin hat testen lassen. Drei Monate nach einer Ansteckung darf man ja wieder an einem Test teilnehmen und das ging sich bei mir genau aus.“ Mit dem neuerlich positiven Ergebnis habe er überhaupt nicht gerechnet: „Ich war immer daheim, nur ein einziges Mal einkaufen.“

Offenbar zu wenig Antikörper gebildet

Erklären kann er sich seine zweite Ansteckung nur so: „Ich hatte einen asymptomatischen Verlauf, daher hat mein Körper sehr wenig Antikörper gebildet, und daher war ich nicht lange immun gegen das Coronavirus.“

Diese Erklärung ist auch aus der Sicht von Bezirkshauptmann Stefan Grusch am plausibelsten für die zwei bisherigen „Re-Infektionen“ im Bezirk. „Virologen hatten angekündigt, dass es keinen permanenten Schutz nach einer Covid-Infektion geben werde“, sagt Grusch: „Wenn nicht mehr genügend Antikörper vorhanden sind, dann kann man auch nach drei oder vier Monaten schon wieder auf das Virus ansprechen – und es natürlich auch weitergeben.“