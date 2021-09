Im Healthacross Gesundheitszentrum in der Bleylebenstraße in Gmünd geht es nach weitgehendem Abschluss der Bauarbeiten schon zügig voran: Für Mitte Oktober wird die offizielle Eröffnung angekündigt, der erste Arzt hat hier schon zum Beginn der Woche seine Praxis bezogen. Indessen wird eine Frage langsam ein Thema: Wie kann nach Übersiedlungen bestehender Ärzte die Gesundheits-Nahversorgung der Menschen in der Neustadt gewährleistet bleiben?

Österreicher startete mit der neuen Ordination

Den Anfang machte im Zentrum der Gmünder Allgemeinmediziner Ralf Österreicher, der auch schon als einer der Ersten für das grenzüberschreitende Gesundheitsprojekt gewonnen worden war. Am 27. September startete er nach Übersiedelung seiner Praxis aus der Spitalgasse mit neuen Ordinationszeiten neu durch.

„Nach und nach werden ab 1. Oktober auch die weiteren Mieter einziehen“, sagt Gesundheitszentrumsmanager Manfred Mayer, der sich seit eineinhalb Jahrzehnten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung widmet und seit etwa fünf Jahren am nunmehrigen Projekt arbeitet.

Mieter zahlen nur Betriebskosten

Der Bau wird wie berichtet in Partnerschaft von Land NÖ und EU zur Gänze gefördert. Mieten in dem Sinn fallen daher für die Ärzte und Therapeuten nicht an, diese müssen sich lediglich an den Betriebskosten beteiligten. Weil das Projekt aber an sich über die Stadtgemeinde Gmünd abgewickelt wird, passierten nun letzte Auftragsvergaben für die Einrichtung und die Mietverträge mit 18 Partnern den Gemeinderat. Die dazugehörigen Anträge von ÖVP-Stadtrat Johannes Tüchler wurden auch einstimmig angenommen.

Aber: „Ein Großteil der Ärzte sind eh Gmünder Ärzte, die derzeit zu Fuß erreichbar sind und nun hierher umsiedeln“, warf SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch ein: „Für viele in der Neustadt wird es nicht einfach, die medizinische Nahversorgung ist nicht mehr so nah.“

SPÖ-Vorschlag ist ein Shuttledienst für Neustädter

Gerade Ralf Österreicher werde der Neustadt fehlen. Miksch schlug die Schaffung etwa eines Shuttledienstes zu dem in der Mitte der beiden Stadtteile auf die grüne Wiese gesetzten Gesundheitszentrums vor. „Das ist tatsächlich ein Thema“, betonte Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, es sei auch mit Österreicher schon einmal besprochen worden.

Und Johannes Tüchler: Auch er wolle den Einwand mitnehmen. Er sehe „eine gewisse Herausforderung“, sehe aber gerade zum Thema Mobilität bzw. Barrierefreiheit auch eine deutliche Verbesserung zu bestehenden Arzthäusern, „die teilweise nicht einmal mit einem Lift ausgestattet sind“.

Eröffnung mit 16. Oktober, Vollbetrieb bis Jahresende

Offiziell wird das Gesundheitszentrum, für das der Spatenstich im Mai 2019 im Beisein von Landesrat Martin Eichtinger und Tschechiens Gesundheitsminister Adam Vojtěch gefallen war, am 16. Oktober feierlich eröffnet. In Vollbetrieb soll es danach bis zum Jahresende gehen, wobei die Öffnungszeiten des Hauses (nicht der einzelnen Ärzte und Dienstleister) zwischen 7 und 19 Uhr liegen werden.

Die Errichtungskosten von etwa 2,5 Millionen Euro werden als Teil des Interreg-Projektes „Healthacross for Future“ durch EU-Mittel gefördert. Das Besondere für Mayer am Zentrum: Es erfülle „das Ansinnen, die Vitalität des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, mit Leben“.