Die erste Apotheke in Niederösterreich, die zur „Selbsthilfefreundlichen Apotheke“ gekürt worden ist, ist jene von Isabella Kitzler in Gmünd-Neustadt. Die Freude über die Auszeichnung ist groß. „Damit wird unterstrichen, dass wir am richtigen Weg sind“, betont die engagierte Apothekerin, die verschiedenen Selbsthilfegruppen mit Rat und Tat zur Seite steht und mit Ingrid Buchinger 2015 die Selbsthilfegruppe „Demenz“ gegründet hat.

Hilflosigkeit thematisieren. Mit der Selbsthilfe hat Isabella Kitzler, die 1994 die Apotheke in Gmünd-Neustadt übernommen und damals als jüngste selbstständige Apothekerin Österreichs Geschichte geschrieben hat, schon früh Erfahrung gemacht. Eines ihrer beiden mittlerweile erwachsenen Kinder kam mit einem Chromosomendefekt zur Welt. „Die schulmedizinische Betreuung war ein Teil der Betreuung, aber durch den Online-Kontakt mit ebenfalls betroffenen Familien in Deutschland haben wir uns noch besser in dieser schwierigen Situation zurechtgefunden“, erzählt Kitzler. Jahre später erkrankte ihre Schwiegermutter an Demenz und abermals war die Familie erst einmal hilflos. „Auf die vielen Fragen gab es keine Antwort und wir sind an unsere Grenzen gestoßen. So geht es sehr vielen, die mit demenzkranken Angehörigen zu tun haben. Die Selbsthilfegruppe ist oft die einzige Adresse, wo man über diese Hilflosigkeit sprechen kann und auch verstanden wird“, erklärt Kitzler.

Die Idee dazu hatte Ingrid Buchinger. Seither gibt es jeden ersten Dienstag im Monat eine Zusammenkunft, die jedoch coronabedingt lange nicht möglich war. „Und in dieser Zeit haben viele Betroffene bei mir in der Apotheke über ihre Sorgen gesprochen. Die Apotheke bietet sich ja perfekt an. Man kennt sich und man geht nicht extra hin.“

Individueller Krankheitsverlauf. Die Betreuung gerade von Demenzkranken sei herausfordernd, es gebe kein allumfassendes Rezept, jeder Betroffene habe seine eigene Geschichte. „Leider gibt es zur Zeit vor Ort keine ausreichenden Strukturen. Es fehlt das Drum-Herum sowohl für die Erkrankten, als auch für die Angehörigen. Die Selbsthilfegruppe kann Wege aufzeigen, Informationen über mögliche individuelle Unterstützungsmöglichkeiten bieten“, erklärt Kitzler. Starre Strukturen seien nicht förderlich. „Die Demenz-Sprechtage, die die ÖGK anbietet, machen natürlich Sinn und sind wichtig, aber Hilfe braucht man nicht nur an diesem speziellen Tag.“

Damit die Angehörigen bei den Zusammenkünften der Selbsthilfegruppe über ihre Probleme uneingeschränkt reden können, wurde mit der Caritas das Projekt „Zeitreise“ gestartet. Während sich die Angehörigen ihre Sorgen von der Seele reden können, werden die Erkrankten von geschultem Personal und freiwilligen Unterstützern vor Ort betreut.

Vision für die Zukunft. In Gesprächen mit Ärzten und Pflegebeauftragten wurde die Idee eines „mobilen Demenzteams“ geboren, das gerade in den Krisen, die es mit Demenzkranken sehr oft gibt, unterstützt – vielleicht eine Vision für die Zukunft. „Damit wäre vielen geholfen“, ist sie überzeugt. Die Diagnose stellen Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie. „An Demenz sollte man denken, wenn man selber oder ein Angehöriger auffällig wird, vergisst, verwirrt, depressiv, aggressiv und gereizt ist“, erklärt Kitzler, die sich auch für andere Selbsthilfegruppen stark macht und gute Kontakte zu den Diabetikern in Schrems, der Parkinsongruppe im Bezirk oder der MS-Gruppe in Zwettl hat. Dieses Engagement brachte ihr nun seitens des Dachverbandes der NÖ Selbsthilfe die erstmals vergebene Auszeichnung „Selbsthilfefreundliche Apotheke“ ein.

Die Treffen der Selbsthilfegruppe „Demenz“ finden jeden ersten Dienstag im Monat ab 16 Uhr im Jugendzentrum (Grenzübergang) statt. Am 16. und 17. September gibt es in der Sole-Felsen-Welt einen Demenz-Schwerpunkt. Dabei findet ein Vortrag von Petra Fercher „Brücken in die Welt der Demenz“ und ein Workshop zur Validation statt.