Der Baustellensommer hält Einzug in die Stadt Gmünd: Der Brennpunkt liegt aus aktueller Sicht in der Schremser Straße, aus der mit einem Fahrbahnteiler und einem neuen Linksabbieger mit Verkehrsinsel einiges Tempo rausgenommen wird. Schon in wenigen Tagen geht es los, nach anfänglich halbseitigen Sperren winken ab 5. Juli drei Wochen Totalsperre.

Bei der Tanke ist Schluss mit der Bolzerei. Der Fahrbahnteiler wird auf Höhe der Avia-Automatentanke kurz nach der Ortstafel eine beliebte Raserstrecke der Bezirkshauptstadt ganz ohne Radar und Polizeipräsenz entschärfen. Das fügt sich in die Gesamtvision des Gmünder Radnetzes, die wie berichtet auch eine Lösung für die Einfahrt über die Schremser Straße vorsieht. Zudem können Anrainer, die jahrelang über rüpellose Autofahrer im Bereich des Schutzweges – den Schüler wegen des Busses aber täglich queren müssen – klagten, endlich aufatmen.

Die Kreuzung Schremser Straße /Brüder-Baumann-Straße erhält eine Verkehrsinsel samt Linksabbieger, der Gemeindebau daneben wird generalsaniert. NÖN

Die Stelle eignet sich laut Stadtbaudirektor Michael Prinz auch deshalb sehr gut, weil daneben dank selten benutzter Parkstreifen genug Platz ist, um mit den Fahrbahnen zur Seite ausweichen zu können. Die Decke im betroffenen Bereich wird im Zuge der Arbeiten erneuert.

Neuer Straßenzug erhält Abzweiger. Wenige hundert Meter weiter kommt indes ein Linksabbieger zur Brüder-Baumann-Straße. „Wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass diese nun ausgebaute Straße in Richtung der Schulen und des künftigen Siedlungsgebietes stärker frequentiert wird“, sagt Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Von Schrems kommend solle sicheres Abbiegen möglich werden, ohne auf der hoch frequentierten Schremser Straße eine neue Staufläche zu schaffen. – Um die nötige Fahrbahnbreite zu bekommen, fällt die wenig frequentierte Busbucht (die Haltestelle bleibt). Der Abbiegespur wird aus der Stadt kommend ein Grünstreifen vorgelagert. Diese Insel soll den Verkehrsfluss dämmen und rücksichtsloses Überholen verhindern.

Und noch eine Sperre. Beide Projekte wickelt die Straßenmeisterei Schrems ab, die Stadt zahlt Material und Drittfirmen (etwa 115.000 Euro). „Indem die Baustellen parallel bearbeitet werden, soll die Zeit der Sperre optimal ausgenutzt werden“, kündigt Prinz an. Dennoch warten im Anschluss drei weitere Wochen Totalsperre: Von der Baustelle in der Gymnasiumstraße ist über die Schremser Straße zum Braunauplatz ein Ableiter zur Entwässerung zu graben.