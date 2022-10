Familie begann zu dealen und muss nun einsitzen

Teils um die Drogensucht des Sohnes, teils um den Lebensunterhalt finanzieren zu können, reifte bei einer 44-Jährigen aus Gmünd und deren Lebensgefährten der Plan, mit dem Verkauf von Drogen schnell an Geld zu kommen. In der Folge, ab November 2020 bis 29. Juni 2021, bezog die Familie über einen Bekannten aus Horn insgesamt zumindest 3.720 Gramm Cannabiskraut und 3.720 Gramm Amphetamin und verkaufte es zum Großteil in ihrer alten Heimat, in Oberösterreich. Der Horner brachte dann auch noch psychoaktive Stoffe an den Mann.

Das Quartett zeigte sich vor Gericht teilgeständig. Es gab den Drogenhandel zu, haderte aber mit der bezifferten Drogenmenge der Anklagebehörde. „So viel war es nicht“, beteuerte es, und bekam von der Richterin zu hören: „Wir sind nicht am Basar, wo gefeilscht wird.“

Halbes Jahr Haft für 22-Jährigen

Letztlich wurde das vorbestrafte Quartett wegen Suchtgifthandels verurteilt: Für den 22-Jährigen setzte es 20 Monate, davon muss er ein halbes Jahr hinter Gittern absitzen. Seine Mutter (44) wurde zu 20 Monaten, davon drei Monate unbedingt, verurteilt. Für ihren Lebensgefährten setzte es 18 Monate, davon sechs Monate unbedingt. Der mehrfach vorbestrafte Horner wurde zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

