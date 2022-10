Feierlich eröffnet: Hilfswerk ist an neuen Standort übersiedelt

Das Hilfswerk Gmünd ist übersiedelt: Am Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten am Schubertplatz 13 in Gmünd-Neustadt feierlich eröffnet. Zuvor war das Hilfswerk nur wenige Meter weiter im Gebäude über „lebmit & bunttex“ untergebracht.

„Der Standort bietet neben den Büros des Bereichs Hilfe und Pflege daheim auch idealen Platz für die Tagesmüttergruppen und das Lerntraining“, sagte Katharina Rokvic, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie beim Hilfswerk NÖ. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Vorsitzende des Vereins Hilfswerk Gmünd, freute sich über das „soziale Ensemble“, das es am Schubertplatz nun gemeinsam mit lebmit & bunttex und dem Begegnungscafé von „Gmünd hilft“ gibt.

Das Gebäude diente einst der k.k. Lagerverwaltung und ist im Kern ein Holzhaus. „Wir haben es nach den Vorstellungen des Hilfswerks umgebaut“, erklärte Besitzer Bernd Andrle. Inklusive Planung dauerte das etwa ein Jahr. „Die Lage mitten im Stadtgebiet ist optimal“, so Martina Diesner-Wais, Vizepräsidentin des Hilfswerks NÖ.

Angebot umfasst mehr als Pflege und Betreuung

In der Dienstleistungseinrichtung seien 40 Mitarbeitende „Rundumbetreuer“ für die Einwohner von neun Gemeinden, von Pflege und Betreuung über Angebote rund um Kinder, Jugend und Familie bis zu sozialen und psychosozialen Diensten. „Ihr habt so eine schwierige Arbeit, seid aber immer gut drauf“, meinte Rosenmayer und dankte, auch den Vertretern weiterer Pflegeeinrichtungen für Engagement und Einsatz.

Palliativmediziner Norbert Wißgott nutzte die Gelegenheit für einen eindringlichen Hilferuf an die Politik: „Geriatrie und mobile Pflege sind niederösterreichweit schwerkrank.“

