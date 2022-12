Fernwärmenetz wächst kräftig: Laufend weitere Anfragen

Gmünds Fernwärmenetz wächst und wächst im Schatten der Energiekrise: Nach monatelangen Grabungen in der Altstadt und Abschluss der Arbeiten in der Litschauer Straße wurde nun eine markante Furche für eine Verbindung durch den Schlosspark gezogen. Die Kelag Energie & Wärme GmbH kündigt indes bereits die massive Ausdehnung des Millionenprojekts im Jahr 2023 an – und macht auf eine Abschaltung des Wärmenetzes am 6. Dezember aufmerksam.

An dem Tag muss die Wärmeversorgung in den Straßen südlich und südöstlich des Schlossparks laut Ostregion-Vertriebsleiter Jürgen Loschy zwischen 10 und 19 Uhr eingestellt werden (der Bereich um den Stadtplatz ist nicht betroffen). Das sei für den Zusammenschluss zweier Vorlauf-Rohrleitungen notwendig, „das Umschweißen geht leider nicht unter Druck“. Loschy betont, dass alle betroffenen Anwohner noch rechtzeitig auch persönlich informiert werden.

Das Projekt hat sich laut Vertriebsleitung während des Jahres weiter ausgewachsen, auch deshalb habe sich die Fertigstellung mit dem unvermeidbaren Tag ohne Heizung leider hinausgezögert. „Wir haben versucht, so viel wie möglich noch heuer zu erledigen“, sagt er. Gut 1,1 Mio. Euro flossen demnach für 1,9 Kilometer neue Leitungstrasse samt Anschlüssen zu zwei Gemeindebauten, Schulzentrum und etwa 20 Einfamilienhäusern.

Interesse in Czadek- und Passauergasse?

Eine Verlängerung des Projektes ins Jahr 2023 ist fix, spricht Loschy bereits von zusätzlichen Investitionen in Höhe von zumindest einer Million Euro sowie 1,4 weiteren Leitungskilometern. Nach der Winterpause soll es im Frühling weitergehen. Anschlüsse für weitere gut 15 Einfamilienhäuser sind genauso in der Pipeline wie „sieben bis acht“ größere Wohnhausanlagen von Gemeinde bzw. Genossenschaften. Auch das muss noch nicht alles sein, sagt Loschy: In Czadek- und Passauergasse starte diese Woche angesichts einer Häufung an Anfragen eine Erhebung über die Zahl tatsächlich Interessierter, „wir bräuchten etwa 50 Prozent der Gebäude, um bauen zu können“.

Die Kelag ist in Gmünd für Aufbau und Erhalt des Netzes und Wärmeverkauf an Endkunden zuständig, kauft die Wärme aber vom G11-Heizwerk im Access-Industrial-Park zu.

