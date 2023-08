Fest im Naturpark: Die Blockheide leuchtete wieder

Zwischen Granit-Restlingen, Bäumen und Sträuchern entstanden mit Licht und Hintergrundgeräuschen so manch magische Plätze, die mit zeitgenössischen Klängen akustisch umrahmt wurden. Künstlicher Nebel, der Märchenerzähler am Lagerfeuer, sowie leuchtend herumspazierende Fabelwesen bewirkten zu späterer Stunde einen besonders mystischen Charakter rund um den Aussichtsturm im Naturpark Blockheide in Gmünd.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um beim Schutzhaus oder bei einer der Hütten einen Imbiss zu bekommen und während der abendlichen Jause die lumineszierende Umgebung von „Blockheide leuchtet“ mit großen leuchtenden Blüten auf sich wirken zu lassen. Andere wiederum saßen still auf Steinen und betrachteten entspannt die bunt leuchtenden Bäume, die Pflanzen und lauschten den Klängen der Musiker aus Österreich und der Schweiz.