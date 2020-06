Feuerwehreinsatz wegen überhitztem Agrana-Silo .

Zu einer Verpuffung in einem Silo der Firma Agrana in Gmünd kam es am Pfingstmontag kurz nach 8 Uhr. Die Feuerwehren Gmünd, Hoheneich, Breitensee, Albrechts und Eibensten, sowie Polizei und Rettung gingen in Einsatz.