Filmforum: Drei Filme am Herbst-Programm

„Was man von hier aus sehen kann“ heißt der Film, der am 14. September im Waldviertler Kino in Gmünd präsentiert wird. Das Wohlfühldrama basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Marianne Leky. Dabei geht es um wundersame Geschehnisse in einem kleinen Dorf im Westerwald. Zu sehen sind unter anderem Corinna Harfouch und Karl Markovics, Regie führte Aron Lehmann.

In Zusammenarbeit mit dem Hospiz Gmünd steht am 12. Oktober der Film „Mitgefühl“ am Spielplan. Bei dieser Dokumentation wird ein bahnbrechendes Pflegemodell von Demenzkranken in Dänemark vorgestellt, bei dem Umarmungen mehr als Medikamente zählen.

„Alma und Oskar“ wird am 9. November gezeigt. Es spielt im Jahr 1912. Nach dem Tod von Gustav Mahler bleibt Alma Mahler als junge Witwe zurück, die jedoch in der Wiener Gesellschaft auffällt. Sie hat Ambitionen als Komponistin, interessiert sich für Oskar Kokoschka. Filmstart ist jeweils um 20 Uhr, Karten: 02852/52464 bzw. info@filmforum-gmuend.at. Info: www.filmforum-gmuend.at