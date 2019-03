Eine „oscarreife“ Idee für einen Heiratsantrag hatte der Gmünder Markus Dryje. Er stellte seiner Partnerin Anita Grando im Gmünder Kino die Frage aller Fragen.

Die beiden besuchten den österreichischen Film „Love Machine“. „Anita hat nichts von der ganzen Sache geahnt“, erklärt Dryje im Gespräch mit der NÖN.

Nach den Werbungen und vor dem eigentlichen Film kam es dann zur Überraschung für seine Herzensdame sowie für die restlichen Kinobesucher im Saal: Ein knapp zweiminütiger Kurzfilm flackerte auf der Leinwand auf, in dem Familie und Freunde des zukünftigen Hochzeitspaares zu sehen sind. Der Film, der auch auf nön.at zu sehen ist, wurde von Dryjes Freund und Filmemacher, dem Gmünder Künstler „Vienzenz“, produziert. Beim Stil des Spots orientierte dieser sich an der erfolgreichen Netflix-Serie „Vikings“, eine von Anitas Lieblingsserien. „Ich selber bin ja ein großer Star-Wars-Fan. Einen Kurzfilm in diesem Stil zu machen hätte aber das Budget gesprengt“, erklärt der Bräutigam in spe lachend.

"Wir unterstützen solche Heiratsanträge"

Den Plan für den filmreifen Heiratsantrag hatte Markus Dryje bereits an Weihnachten 2018 geschmiedet. Er bedankt sich bei allen, die bei dem Video mitgewirkt haben: „Ich habe ihnen teilweise Sachen zugemutet, die professionelle Schauspieler wahrscheinlich nur für viel Geld machen würden“, sagt Markus zu den spektakulären Kampfszenen in dem Kurzfilm.

Laut der Geschäftsführerin der Waldviertler Kinos, Julia Gaugusch-Prinz, kam ein solcher Heiratsantrag nicht zum ersten Mal vor. „Oft passiert ja auch der erste Kuss im Kino. Wir unterstützen solche Heiratsanträge“, sagt sie.

Am Ende des Films leuchteten jedenfalls die Worte „Die Frage“ auf. Kurz darauf gingen die Lichter im Saal wieder an und Dryje hielt um die Hand von Anita an – mit Erfolg. Anita sagte „Ja“.