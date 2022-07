Fit für Energieschub: Netz NÖ rüstet massiv auf

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

In Zeiten von Schlagworten wie Klimakrise, Energieabhängigkeit, Erneuerbare oder Energiewende hat die EVN-Tochter Netz Niederösterreich ein schweres Investitionspaket für den Standort Gmünd geschnürt: Nicht weniger als 13 Millionen Euro werden für die Modernisierung des Umspannwerkes zwischen Avia-Station und Lagerhaus in die Hand genommen. Der Baubeginn ist bereits für August anberaumt.

Auslöser für die Investition seien eine Betriebsgebiets-Erweiterung und dazu die Revitalisierung des bestehenden Umspannwerkes, heißt es seitens der Netz NÖ: Die in die Jahre gekommene Anlage – die die elektrische Spannung von Hochspannungsleitungen der überregionalen 110-kV-Netze auf Mittelspannung für die regionalen 20-kV-Leitungen transformiert – werde wieder auf den Stand der Technik gebracht, um für künftige Aufgaben gut gerüstet zu sein. Damit solle die Versorgungs-Sicherheit im ganzen Bezirk Gmünd wesentlich erhöht werden.

Konkret geht es vor allem um eine Vorbereitung der Anlagen auf erwartbare „Energieschübe“ durch Wärmepumpen, E-Fahrzeuge und erneuerbare Energien. Alleine im Photovoltaik-Bereich hatte die Netz NÖ wie berichtet etwa im April 70 neue Anlagen und ein Plus von 21 Prozent zu April 2021 registriert, und von 157 neuen Netzzugangs-Anträgen berichtet.

Auch das Umfeld des Werkes wird betroffen sein

Auch die Leitungs-Einbindungen in Richtung der Umspannwerke in Heidenreichstein und Groß Gerungs werden erneuert, direkt vor der Gmünder Anlage werden dazu drei Masten neu gesetzt. In Richtung Gerungs wurde wie berichtet erst im Winter der 16 Millionen Euro schwere Neubau einer 110-kV-Freileitung abgeschlossen, wodurch ein „Ringschluss“ für die 110-kV-Leitungen im nordwestlichen Waldviertel möglich wurde. Mit nennenswerten Abschaltungen bzw. Ausfällen ist während der Arbeiten daher laut Netz NÖ nicht zu rechnen.

Betroffen sind auch einige Straßenstücke im Bereich des Kreisverkehrs Gmünd-Mitte, wo neue 20-kV-Kabel und LWL-Rohre verlegt werden.

Das Projekt läuft im August mit dem Versetzen der Masten und den Vorarbeiten im Umspannwerk an, der Hauptteil der Arbeiten soll ins kommende Jahr fallen. Die Inbetriebnahme der Einbindungen ist für das Jahr 2024 geplant.

