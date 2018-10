Mit Oktober schloss die beliebte Fleischerei Weninger: Der St. Martiner Fleischer und Gastwirt Dietmar Weninger geht demnächst in Pension.

„Das Gasthaus in St. Martin werden wir mit Ende Oktober schließen, dieser Zeitpunkt wäre auch für unsere Fleischerei-Filiale in Gmünd geplant gewesen“, betont Weninger gegenüber der NÖN. Jedoch habe eine seiner Mitarbeiterinnen bereits ab Oktober einen neuen Arbeitsplatz gefunden, deshalb wurde schon einen Monat früher das Geschäft vis-à-vis des Haupttores geschlossen. Diese Fleischerei gehört der Familie Wandl, Dietmar Weninger war hier eingemietet.

Betreffend Nachfolger kocht es in der Gerüchteküche. Zum einen werde der Bad Großpertholzer Thomas Bauer vom Nordwaldhof diese Filiale in Gmünd-Neustadt eröffnen. Aber: „Ich habe ja in Weitra eine Filiale und die bleibt auch. Ich habe mich noch nie für Gmünd interessiert“, so Bauer. Auch der Gmünder Gottfried Wandl wird als potenzieller Fleischernachfolger gehandelt. „Nein, ich werde diese Filiale nicht übernehmen“, meint aber der Inhaber der Metzger‘s Bar am Stadtplatz.