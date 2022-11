Fotos & Kunstfilm: Urlaub mal anders

Die in Schwarzenau aufgewachsene Künstlerin Käthe Löffelmann lud am 5. November zur Vernissage in die ehemalige „Bobbin“-Fabrik. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und wurden von Johannes Bode von der Subetasch sowie Käthe Löffelmann begrüßt.

In ihrer Ausstellung „Holiday“ beschäftigt sich Löffelmann mit „visuellen Elementen tradierter Urlaubsstrukturen“, also wie Tourismusgebiete von außen erscheinen und wie sich ihre Wahrnehmung ändert, wenn die Saison aus ist, sie geschlossen werden oder überhaupt verlassen sind. Die Ausstellung zeigt analoge Fotografien und einen in Zusammenarbeit mit dem britischen Sound-Artist „Names“ entstandenen Kurzfilm. Ihre Werke präsentierte die Künstlerin am Boden stehend, liegend oder auch als Druck auf einem Duschvorhang. Die Ausstellung bleibt bis Jänner in der Bobbin, Termine unter subetasch.org .

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.