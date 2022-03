Friseursalon „Hairstyle“ in der Meridian-Passage schließt

Traude Rohrböck hat schon einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen. In wenigen Wochen fängt die Frisörmeisterin wieder von vorne an: Mit Juni schließt sie ihren Salon „Hairstyle“ in der Gmünder Meridian-Passage und macht als mobile Frisörin weiter.

Nach dem Tod ihres Mannes und der Kündigung ihres damaligen Arbeitgebers gab sie ihrem Leben eine neue Wende, machte sich selbstständig und eröffnete Ende 2019 ihr „Studio Hairstyle“. Das lief gut, es kamen immer mehr Kunden – bis Covid kam. „Plötzlich hatte ich nur mehr 700 Euro im Monat, damit kann man kein Unternehmen finanzieren, noch dazu, wo man Miete bezahlen muss“, ist Rohrböck traurig – sie hätte gerne ihren Salon weitergeführt. „Dazu kamen dann einige unschöne Zwischenfälle in der Passage, die sogar zu einem Polizeieinsatz bei mir zu Hause geführt haben. Ich war echt schockiert, hatte Angst“, erzählt sie. „Warum es so weit gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe nie etwas Unrechtes getan.“

Das Gefühl, nicht willkommen zu sein, habe sie auch nach den Lockdowns verspürt. „Kunden wurden weniger. Das machte mich verzweifelt. Daher setze ich nun einen Schlussstrich“, blickt Rohrböck aber schon wieder nach vorne: „Als mobile Frisörin habe ich, bevor ich nach Gmünd gekommen bin erfolgreich gearbeitet und weiß, dass es Nachfrage gibt. Das werde ich ab Juli zum Beruf machen.“ Dabei will sie wie in den vergangenen 35 Jahren auf Produkte setzen, mit denen auch Top-Frisöre arbeiten.

